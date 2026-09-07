Focus: Al via la seconda stagione di “Dimmi Doc”

Come funzionano i farmaci per dimagrire? In che modo bisogna reagire al morso di un serpente? Le risposte scientifiche a queste e a molte altre domande sulla salute, lontano da fake news e rimedi fai da te, saranno al centro della seconda stagione di Dimmi Doc, il programma su salute e prevenzione in onda su Focus (canale 35 del digitale terrestre) a partire da lunedì 7 settembre in seconda serata (ore 23:15).

Ideato e condotto dal Prof. Santo Raffaele Mercuri, primario dell’unità di dermatologia e cosmetologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, con la regia di Tommaso Cennamo, attraverso 15 puntate trasmesse dal lunedì al venerdì, il format offre rapidi faccia a faccia di circa 10 minuti tra il Prof. Mercuri e i colleghi specialisti dell’Ospedale San Raffaele.

Dai farmaci per dimagrire ai morsi dei serpenti, dal check-up del DNA all’alopecia androgenetica, l’obiettivo è quello di promuovere una prevenzione lontana dalle ipocondrie, alla luce delle ultime novità diagnostiche, cure e farmaci, con un’attenzione particolare anche alle leggende metropolitane.

Il viaggio nella scienza medica di Dimmi Doc affronterà una vasta gamma di argomenti cruciali per la salute, avvalendosi di un panel di esperti di altissimo profilo. Qui il calendario delle puntate.

7 settembre

Protesi anca-ginocchio – Prof. Vincenzo Salini, primario U.O. Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano

8 settembre

Farmaci per dimagrire – Prof. Emanuele Bosi, primario U.O. Diabetologia ed Epatologia e del reparto Solventi dell’Ospedale San Raffaele di Milano

9 settembre

Tumore alla mammella – Dott.ssa Alessia Rognone, specialista in Oncologia presso U.O. Oncologia e Day Hospital Oncologico dell’Ospedale San Raffaele di Milano

10 settembre

Morsi dei serpenti – Dott. Matteo R. Di Nicola, erpetologo e ricercatore sanitario presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

11 settembre

Stenosi carotidea – Dott. Vincenzo Ardita, specialista in chirurgia vascolare presso U.O. Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano

14 settembre

Cataratta – Prof. Francesco Bandello, primario U.O. Oculistica dell’Ospedale San Raffaele di Milano

15 settembre

Tac coronarica – Prof. Antonio Esposito, primario radiologia DIMeR “Advanced Imaging for Personalized Medicine” dell’Ospedale San Raffaele di Milano

16 settembre

Psoriasi – Dott.ssa Pina Brianti, specialista in Dermatologia presso U.O. Dermatologia e Cosmetologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano

17 settembre

Fibrillazione atriale – Dott. Simone Gulletta, responsabile U.F. Aritmologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano

18 settembre

Retinopatia diabetica – Prof. Francesco Bandello, primario U.O. Oculistica dell’Ospedale San Raffaele di Milano

21 settembre

Il check-up del DNA – Prof.ssa Sabrina Rita Giglio, primario U.O. Genetica Medica dell’Ospedale San Raffaele di Milano

22 settembre

Diabete tipo 1/Celiachia – Prof. Emanuele Bosi, primario U.O. Diabetologia ed Epatologia e Solventi 7° Iceberg dell’Ospedale San Raffaele di Milano

23 settembre

Alopecia androgenetica – Dott.ssa Vittoria Giulia Bianchi, tricologa presso U.O. Dermatologia e Cosmetologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano

24 settembre

Vertigine – Dott. Roberto Teggi, specialista in otorinolaringoiatria presso U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano

25 settembre

Whole body MRI – Prof. Antonio Esposito, primario radiologia DIMeR “Advanced Imaging for Personalized Medicine” dell’Ospedale San Raffaele di Milano

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