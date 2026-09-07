Focus: Al via la seconda stagione di “Dimmi Doc”

Come funzionano i farmaci per dimagrire? In che modo bisogna reagire al morso di un serpente? Le risposte scientifiche a queste e a molte altre domande sulla salute, lontano da fake news e rimedi fai da te, saranno al centro della seconda stagione di Dimmi Doc, il programma su salute e prevenzione in onda su Focus (canale 35 del digitale terrestre) a partire da lunedì 7 settembre in seconda serata (ore 23:15).
Ideato e condotto dal Prof. Santo Raffaele Mercuri, primario dell’unità di dermatologia e cosmetologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, con la regia di Tommaso Cennamo, attraverso 15 puntate trasmesse dal lunedì al venerdì, il format offre rapidi faccia a faccia di circa 10 minuti tra il Prof. Mercuri e i colleghi specialisti dell’Ospedale San Raffaele.
Dai farmaci per dimagrire ai morsi dei serpenti, dal check-up del DNA all’alopecia androgenetica, l’obiettivo è quello di promuovere una prevenzione lontana dalle ipocondrie, alla luce delle ultime novità diagnostiche, cure e farmaci, con un’attenzione particolare anche alle leggende metropolitane.
Il viaggio nella scienza medica di Dimmi Doc affronterà una vasta gamma di argomenti cruciali per la salute, avvalendosi di un panel di esperti di altissimo profilo. Qui il calendario delle puntate.
7 settembre
Protesi anca-ginocchio – Prof. Vincenzo Salini, primario U.O. Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano
8 settembre
Farmaci per dimagrire – Prof. Emanuele Bosi, primario U.O. Diabetologia ed Epatologia e del reparto Solventi dell’Ospedale San Raffaele di Milano
9 settembre
Tumore alla mammella – Dott.ssa Alessia Rognone, specialista in Oncologia presso U.O. Oncologia e Day Hospital Oncologico dell’Ospedale San Raffaele di Milano
10 settembre
Morsi dei serpenti – Dott. Matteo R. Di Nicola, erpetologo e ricercatore sanitario presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
11 settembre
Stenosi carotidea – Dott. Vincenzo Ardita, specialista in chirurgia vascolare presso U.O. Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano
14 settembre
Cataratta – Prof. Francesco Bandello, primario U.O. Oculistica dell’Ospedale San Raffaele di Milano
15 settembre
Tac coronarica – Prof. Antonio Esposito, primario radiologia DIMeR “Advanced Imaging for Personalized Medicine” dell’Ospedale San Raffaele di Milano
16 settembre
Psoriasi – Dott.ssa Pina Brianti, specialista in Dermatologia presso U.O. Dermatologia e Cosmetologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano
17 settembre
Fibrillazione atriale – Dott. Simone Gulletta, responsabile U.F. Aritmologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano
18 settembre
Retinopatia diabetica – Prof. Francesco Bandello, primario U.O. Oculistica dell’Ospedale San Raffaele di Milano
21 settembre
Il check-up del DNA – Prof.ssa Sabrina Rita Giglio, primario U.O. Genetica Medica dell’Ospedale San Raffaele di Milano
22 settembre
Diabete tipo 1/Celiachia – Prof. Emanuele Bosi, primario U.O. Diabetologia ed Epatologia e Solventi 7° Iceberg dell’Ospedale San Raffaele di Milano
23 settembre
Alopecia androgenetica – Dott.ssa Vittoria Giulia Bianchi, tricologa presso U.O. Dermatologia e Cosmetologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano
24 settembre
Vertigine – Dott. Roberto Teggi, specialista in otorinolaringoiatria presso U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano
25 settembre
Whole body MRI – Prof. Antonio Esposito, primario radiologia DIMeR “Advanced Imaging for Personalized Medicine” dell’Ospedale San Raffaele di Milano
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