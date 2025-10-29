12 C
CINEMA

“Mamma, ho perso l’aereo”: al cinema per i 35 anni dall’uscita

By Tiziana Barbetta
0
67
MAMMA-HO-PERSO-LAEREO_

Un classico delle feste, una commedia che ha fatto la storia, un appuntamento da condividere in famiglia: MAMMA, HO PERSO L’AEREO torna sul grande schermo in 4K in occasione del suo 35° anniversario per una settimana di eventi speciali dal 4 al 10 dicembre (elenco delle sale a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dal 10 novembre).

Un’occasione unica per ridere, emozionarsi e ritrovare la magia del Natale con il piccolo, imprevedibile e ingegnoso Kevin, che fece il suo debutto nelle sale americane nel novembre del 1990 con la prima di Chicago.

Per festeggiare l’iniziativa, l’invito è quello di recarsi al cinema sfoggiando il proprio miglior maglione di Natale per scattarsi il proprio “Family Christmas Portrait” accanto al poster celebrativo del film.

E per scandire i giorni Nexo Studios ha preparato una speciale Playlist Natalizia a tema disponibile su Spotify e realizzata in collaborazione con ArteSettima che ha scelto tra le colonne sonore dei film di Natale più amate di sempre.

Diretto da Chris Columbus, scritto da John Hughes, campione d’incassi, candidato a due Oscar e due Golden Globes, il film è diventato uno dei simboli assoluti degli anni ’90.

Grazie alla brillante interpretazione di Macaulay Culkin, divenuto una star mondiale, e a un mix irresistibile di comicità, ritmo e cuore, MAMMA, HO PERSO L’AEREO ha conquistato generazioni di spettatori in tutto il mondo.

La colonna sonora originale di John Williams è disponibile qui https://bio.to/HomeAlonebyJohnWilliams

Kevin viene accidentalmente lasciato a casa da solo mentre la sua famiglia parte per le vacanze natalizie. Quando due ladri maldestri cercano di entrare nella sua casa, il bambino metterà in atto una serie di trappole esilaranti per difendersi.

MAMMA, HO PERSO L’AEREO è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Studios in partnership con MYmovies e assieme ai media partner Radio DEEJAY, Cultura Pop e ArteSettima.

