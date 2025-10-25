Sergio Bonelli Editore: nuova collaborazione con Nona Arte

Sergio Bonelli Editore è lieta di annunciare l’avvio di una nuova collaborazione editoriale con Nona Arte, storico marchio editoriale specializzato nella pubblicazione dei grandi classici della bande dessinée e delle historietas.

Nel corso degli anni, Nona Arte ha avuto diverse incarnazioni, collaborando di recente con Cosmo Editoriale, sotto il cui marchio ha pubblicato numerosi volumi dedicati al fumetto franco-belga e non solo.

I primi due titoli in uscita saranno legati ad autori di lingua spagnola, presenti anche a Lucca Comics & Games 2025 per il loro lavoro su Tex:

IMMAGINARIO di Horacio Altuna – in uscita il 31 ottobre 2025

CLARKE & KUBRICK di Alfonso Font – in uscita il 14 novembre 2025

Nel mese di dicembre, seguirà poi il primo volume della trilogia che raccoglie DUKE, la serie di Hermann e Yves Huppen, uno dei più acclamati western del fumetto contemporaneo.

Sergio Bonelli Editore porta così per la prima volta in Italia l’edizione integrale di IMMAGINARIO, prima serie di cui Horacio Altuna firma sia testi che disegni: dieci storie autoconclusive ambientate in un futuro afflitto da povertà, criminalità, corruzione e razzismo.

Un’opera che è un’esperienza distopica e rappresentativa di un degrado sociale che rimane attuale a oltre quarant’anni dalla sua prima pubblicazione originale nel 1984. L’introduzione è firmata da Andrea Mazzotta.

CLARKE & KUBRICK è invece una delle grandi creazioni di Alfonso Font, autore che con questa opera ha unito fantascienza, avventura, umorismo e critica sociale, qui per la prima volta in edizione integrale nel nostro Paese.

Che siano a bordo del laboratorio spaziale della Extraterrestrial Exploration Company oppure stiano guidando esplorazioni minerarie su pianeti remoti, Clarke e Kubrick vivono ogni tipo di avventura in tutta la galassia.

Si troveranno coinvolti in missioni tanto surreali quanto divertenti, attingendo alla loro malizia e testardaggine per uscire indenni da situazioni estreme. L’introduzione è firmata da Pier Luigi Gaspa.

Con questa collaborazione, Sergio Bonelli Editore conferma il proprio impegno nella diffusione del grande fumetto internazionale, affiancando ai suoi storici personaggi nuove voci e nuovi mondi narrativi.

