Niente progetti per il futuro è una commedia di Francesco Brandi, regia di Max Pisu con Lorenzo Cordara e Matteo Pisu, in scena al Martinitt dal 6 al 9 novembre.

Un brillante e surreale gioco teatrale, insignito del Premio Flaiano nel 2009, che intreccia comicità e riflessione per raccontare, con toni leggeri e paradossali, il disorientamento di una società in bilico.

Attraverso situazioni assurde e personaggi al limite del grottesco, l’opera mette in scena un mondo dove i valori umani si sono logorati, perdendo coesione e significato, mentre sullo sfondo si consuma un lento ma inesorabile impoverimento spirituale.

È un teatro che fa sorridere e pensare, dove la risata diventa uno strumento per svelare le contraddizioni del presente e per cercare, tra le pieghe dell’assurdo, un frammento di verità sull’uomo contemporaneo.

