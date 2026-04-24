Martedì 28 aprile a Milano, presso il teatro Silvestrianum (via Andrea Maffei 19), alle ore 21.00 (ingresso libero), GIGIO RANCILIO presenta il suo libro “VITE DIGITALI. Storie, domande e strumenti per restare umani” (Vita e Pensiero), intervistato da ANTONIO PALMIERI (Cofondatore e Presidente della Fondazione Pensiero Solido e autore del libro “Non è colpa dell’algoritmo! Idee per usare bene la nostra libertà nell’era digitale”).

Il libro di GIGIO RANCILIO indaga diversi aspetti del mondo digitale dai preti influencer, alle fidanzate virtuali, dall’intelligenza artificiale all’esposizione dei bambini a internet e alle fake news; sino alle app che ci permettono di dialogare con i nostri defunti. Un capitolo, ricco quanto doloroso, è poi dedicato alla piaga della pedopornografia.

Quello proposto dal giornalista nel volume “VITE DIGITALI. Storie, domande e strumenti per restare umani” è una sorta di viaggio, ricco di spunti, tra i rischi, le opportunità e le trasformazioni culturali che la tecnologia ha introdotto e continua a introdurre ogni giorno nelle nostre vite.

Il libro nasce dallo sviluppo di una rubrica curata sulle pagine di «Avvenire»: Rancilio ha raccolto e attualizzato qui i nuclei più significativi di queste riflessioni, organizzandoli per temi – come ad esempio il rapporto genitori-figli, i social e le guerre contemporanee, le solitudini online – affiancandoli a testi inediti, capaci di misurare la rapidissima evoluzione della scena digitale negli ultimi anni, raccontando «il mondo del digitale […], senza mai dimenticare la centralità dell’uomo».

Ne emerge una guida ricca di consigli per non perdere la nostra unicità; una mappa lucida e accessibile di ciò che stiamo diventando mentre viviamo sempre più immersi nel digitale.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia