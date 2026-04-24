I PLANET FUNK, collettivo che da oltre 25 anni è tra i nomi più rappresentativi e influenti della scena dance ed elettronica italiana nel mondo, annunciano le nuove date del BLOOOM TOUR.

Dopo i primi appuntamenti europei annunciati e già tutti sold out che vedranno i PLANET FUNK fare tappa a Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino, si aggiungono nuove date anche in Italia in alcuni dei festival e delle rassegne principali del nostro paese come il Grado Summer Surprised di Grado, l’Elektronfest di Misano Adriatico, il Noisy Naples Festival di Napoli, l’Abbazie Summer Festival di Giulianova e il Sea Music Festival di Chioggia (VE).

Il “BLOOOM TOUR”, che prenderà il via il 30 aprile con la data zero di Sirolo (AN), sarà per il collettivo composto da Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra) l’occasione di portare sul palco i brani del nuovo album di inediti “BLOOOM”, pubblicato lo scorso 16 gennaio su etichetta Wisemama e distribuito in digitale da The Orchard e in cd e vinile da Self Distribuzione (https://orcd.co/planetfunkblooom).

Il live si svilupperà attorno a un concept che intreccia i brani del nuovo progetto con i successi che hanno segnato la loro lunga carriera, riletti e riarrangiati in una nuova veste sonora e visiva grazie anche a visual inediti pensati per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza dal vivo.

I biglietti del “BLOOOM tour” organizzato da Gotobeat sono disponibili al seguente link: https://linktr.ee/planetfunktour?utm_source=linktree_profile_share<sid=519fea49-86eb-416c-a6ce-674c2b3d3b10

Questo il calendario aggiornato:

30 aprile SIROLO (AN), Casacon (DATA ZERO) NUOVA DATA

06 Maggio MADRID, Moby Dick SOLD OUT

11 Maggio AMSTERDAM, Melkweg SOLD OUT

12 Maggio LONDRA, Scala SOLD OUT

13 Maggio BARCELLONA, La Nau SOLD OUT

19 Maggio BRUSSELS, VK SOLD OUT

20 Maggio BERLINO, Club Gretchen SOLD OUT

17 luglio GRADO (GO), Grado Summer Surprises NUOVA DATA

18 luglio MISANO ADRIATICO (RN), Elektronfest NUOVA DATA

24 luglio NAPOLI (NA), Noisy Naples Festival NUOVA DATA

25 luglio GIULIANOVA (TE), Abbazie Summer Festival NUOVA DATA

21 agosto CHIOGGIA (VE), Sea Music Festival NUOVA DATA

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