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Dal 3 maggio Mario Biondi in tour nei teatri italiani

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Mario-Biondi_foto-di-Mattia-Poppa-
Mario-Biondi_foto-di-Mattia-Poppa-

Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.

Dal 3 maggio l’artista sarà in tour nei teatri delle più importanti città italiane.
Una celebrazione raffinata dei grandi successi di “Handful of Soul” e dell’intera carriera, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza delle sonorità soul-jazz.

Mario-Biondi.
Mario-Biondi.

Ad accompagnare Mario in questa nuova avventura live ci saranno storici musicisti ma anche grandissime novità a partire dal Maestro Antonio Faraò uno dei più importanti pianisti jazz italiani riconosciuto a livello internazionale, considerato una figura di spicco grazie alla sua tecnica raffinata.

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e sui circuiti di prevendita abituali.

Di seguito le date:

3 maggio al Teatro San Domenico di Cremadata zero

5 maggio dal Teatro EuropAuditorium di Bologna

8 e 9 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano

11 maggio al Teatro Colosseo di Torino

13 maggio al Teatro Verdi di Firenze

16 maggio al Teatro Team di Bari

17 e 18 maggio al Teatro della Conciliazione di Roma

19 maggio al Teatro Augusteo di Napoli

21 maggio al Teatro Metropolitan di Catania

www.facebook.com/mariobiondiufficiale

www.instagram.com/mariobiondiofficial

www.tiktok.com/@mariobiondiufficiale
https://x.com/mariobiondi

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