Dopo il successo della tournée teatrale DAVIDE VAN DE SFROOS & FOLKESTRA 2026 e l’annuncio della partecipazione al LAKE SOUND PARK 2026 (il prossimo 12 luglio), il calendario estivo di DAVIDE VAN DE SFROOS si arricchisce oggi di due nuovi appuntamenti speciali dal vivo.
Van de Sfroos, infatti, porterà il suo FOLKEDELIC TOUR il 27 giugno al Lazzaretto di BERGAMO e il 4 luglio al Pentagono di BORMIO (SO).
Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 24 aprile su https://www.ticketone.it.
Questi due nuovi live tracciano la strada verso l’atteso concerto del prossimo 12 luglio al Lake Sound Park, negli spazi di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (CO), uno dei Festival più significativi dell’estate ma allo stesso tempo una data speciale del tour dell’artista per il contesto particolarmente simbolico che rappresenta per lui.
Il legame tra DAVIDE VAN DE SFROOS e il festival affonda le sue radici fin dalla prima edizione, consolidandosi negli anni fino a rendere questo appuntamento uno dei momenti più attesi del suo percorso live.
Il FOLKEDELIC TOUR apre un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore comasco proseguendo il dialogo tra radici folk e nuove sonorità, tra atmosfere evocative, racconti e personaggi che da sempre popolano il suo immaginario.
Dopo il successo della tournée teatrale con la Folkestra, che ha registrato numerosi sold out nei principali teatri del Nord Italia, Van De Sfroos torna alla dimensione live estiva con uno spettacolo rinnovato, pensato per gli spazi all’aperto.
Questo il calendario aggiornato del FOLKEDELIC TOUR:
27 giugno
BERGAMO Lazzaretto NUOVA DATA
4 luglio
BORMIO Pentagono NUOVA DATA
12 luglio
CERNOBBIO (CO) Lake Sound Park (Ex Galoppatoio di Villa
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