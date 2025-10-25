A Bollate, si è aperta la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro LaBolla, e il successo è già sotto i riflettori: quattro spettacoli hanno registrato il tutto esaurito a poche settimane dall’apertura delle prevendite.

Un risultato che conferma l’entusiasmo del pubblico e il ruolo di LaBolla come cuore pulsante della vita culturale bollatese.

Il nuovo cartellone propone quindici appuntamenti complessivi: dieci serali e cinque dedicati alle famiglie e ai più piccoli, in programma la domenica pomeriggio. Una stagione che coniuga qualità artistica, varietà di linguaggi e attenzione a pubblici diversi, spaziando dal teatro d’autore alla commedia, dalla danza alla narrazione civile.

Ecco i titoli già sold out:

Le emozioni che abbiamo vissuto di e con Walter Veltroni (24 ottobre); Sinceramente bugiardi con Max Pisu (24 novembre); Fulminata. La speranza è l’ultima a morire con Annagaia Marchioro (6 febbraio); Le nostre donne con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri (29 aprile).

Mentre lo spettacolo della stagione famiglie, Pippi Calzelunghe andato in scena domenica scorsa, è stato un grande successo.

“Sono davvero felice dell’entusiastica risposta del pubblico al lancio della nuova stagione teatrale, sia serale che pomeridiana – ha commentato l’l’Assessore alla Cultura e pace Lucia Albrizio. A solo un mese dall’apertura della vendita dei biglietti, registrare già 4 sold out è un segnale chiaro: la nostra comunità ha voglia di teatro, di cultura e di condivisione. Questo risultato conferma non solo la bontà della proposta artistica, ma anche il valore dell’investimento sulla cultura, che significa investire in cittadinanza, pensiero critico e bellezza accessibile. LaBolla è ormai un luogo vivo, aperto, capace di unire generazioni diverse e stimolare riflessioni. Un grazie sincero a chi sta credendo in questo percorso. Vi aspettiamo a teatro.”

Info e biglietti su www.teatrolabolla.it

