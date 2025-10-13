17.6 C
Milano
lunedì, Ottobre 13, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Quarta Repubblica”: pace, sicurezza in Puglia e Garlasco

Davide Falco
By Davide Falco
0
133
NICOLA PORRO_QUARTA REPUBBLICA
NICOLA PORRO_QUARTA REPUBBLICA

Appuntamento stasera con “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, il racconto della storica firma dell’accordo di pace in Medio Oriente. A seguire, un’intervista esclusiva a Ziv Koren, giornalista e fotografo israeliano che ha immortalato i massacri del 7 ottobre, e un approfondimento sulle storie degli ostaggi, sul ruolo di Giorgia Meloni e sul capolavoro diplomatico di Donald Trump.

Spazio anche al tema della sicurezza, con un reportage dalla Puglia.

Infine, il caso Garlasco: l’inchiesta si allarga e svela dettagli inediti.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Pierluigi Battista, Fausto Biloslavo, Benedetta Scuderi, Angela Taccia, Fabio Giarda, Stefano Cappellini, Simonetta Matone, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Rai1: “La Volta Buona” ospiti dal 13 al 17 ottobre
Articolo successivo
Spaziomusica, da oggi si trasferisce al Ghetto di Cagliari
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy