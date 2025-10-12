Rai1: “La Volta Buona” ospiti dal 13 al 17 ottobre

Settimana di storie, emozioni e grandi protagonisti a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre, alle ore 14.00.

Si partirà con un salotto tutto dedicato a Ballando con le stelle, con ospiti Nancy Brilli e Carlo Aloia, coppia in gara nella nuova edizione del dance show del sabato sera di Rai 1, insieme ai maestri Raimondo Todaro e Sara Di Vaira, e al giurato Guillermo Mariotto.

Nelle interviste “one to one” condotte da Caterina Balivo, spazio ai volti più amati dello spettacolo, dello sport e del giornalismo italiano.

Francesco Moser, leggenda del ciclismo, sarà in studio insieme alla compagna Mara Mosole, anche lei ex ciclista, per un racconto tra vita privata e successi sportivi.

Giampaolo Morelli e la moglie Gloria Bellicchi saranno protagonisti di un’intervista “a due voci” tra pubblico e privato.

L’attore, regista e sceneggiatore, e l’ex Miss Italia, oggi attrice e manager, racconteranno la loro storia familiare e il percorso che li ha portati a scrivere insieme il libro Dislessico famigliare, un manuale di vita nato dalla loro esperienza diretta con la dislessia, condivisa anche dai loro due figli.

Gli attori Andrea Roncato e Valeria Fabrizi porteranno in studio la loro inconfondibile ironia e complicità. Entrambi fanno parte del cast della fiction Rai La ricetta della felicità, in cui Roncato interpreta un padre di famiglia romagnolo e giocatore incallito, mentre Fabrizi veste i panni di una madre affettuosa ma affetta da problemi di memoria.

Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera e autore di numerosi saggi bestseller, interverrà nel salotto di La Volta Buona con la sua recente pubblicazione Francesco. Il primo italiano, in cui ripercorrera’ la vita e l’eredità spirituale di San Francesco d’Assisi.

Domenico Centamore, volto del cinema e delle serie televisive italiane, noto per l’interpretazione di Vito ne I cento passi, racconterà le prime indiscrezioni sull’attesissima quarta stagione della fiction Màkari, in cui interpreta Piccionello.

