La commissione artistica del PREMIO PIERANGELO BERTOLI, il prestigioso riconoscimento che celebra il grande cantautore, comunica gli 8 finalisti che si contenderanno il PREMIO PIERANGELO BERTOLI “NUOVI CANTAUTORI” il 7, l’8 e il 9 novembre al Teatro Carani di Via Giuseppe Mazzini, 28 a Sassuolo (Modena).

I finalisti hanno superato la fase della selezione e la prefinale, svoltasi lo scorso luglio a Modena, tra centinaia di iscrizioni pervenute.

Di seguito i nomi degli 8 finalisti:

MARCO ARATI, cantautore e polistrumentista da Reggio Emilia, che esplora con delicatezza il tema della fragilità emotiva con il brano “Buio”;

CAINO (all’anagrafe Flavio Ottaviani), da Roma, presenta il brano “Grande albero” che indaga l’essenza dell’essere umano;

MATTEO FAUSTINI, già sul palco della 70ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, da Brescia, con il brano “Anima gemella”;

MELTY GROOVE, trio torinese, formato da Carlo Peluso, Alice Costa, Edoardo Luparello che spazia tra il Soul e il Funk con sonorità moderne, presenta il brano “Atomi”;

NERO (all’anagrafe Francesco Saverio Ruggeri), venticinquenne modenese, che scrive brani in collaborazione con il Produttore Defurias, propone il brano “L’America”;

MARIAFRANCESCA POMPELLA, ventenne, da Caserta, già Finalista di vari Festival musicali italiani, con il brano “Lo sai”;

MATTEO TRAPANESE, i suoi testi contengono immagini di spazi pubblici e privati, che diventano la scena per storie e fotografie emozionali della sua Napoli, come nel brano “Canzone in una stanza”;

TRUPPO (all’anagrafe Tommaso Truppa), ventiduenne modenese, artista emergente della scena hip-hop, presenta il brano “Oigres”, ispirato dal nonno Sergio a cui era molto legato.

Le finali si terranno, per il secondo anno consecutivo, al Teatro Carani di Via Giuseppe Mazzini, 28 a Sassuolo (Modena) il 7, l’8 e il 9 novembre, con la conduzione di Andrea Barbi.

Sassuolo, città natale di Pierangelo Bertoli, ha rappresentato per il cantautore un luogo fondamentale per il suo percorso umano e artistico, e oggi ne custodisce con orgoglio la memoria attraverso il Premio a lui dedicato.

www.premiopierangelobertoli.it – www.bertolifansclub.org

