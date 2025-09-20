Il 17 giugno 2026 sta per entrare nella storia della musica del nostro Paese, gli IRON MAIDEN hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 per il RUN FOR YOUR LIVES TOUR e tra queste date quella milanese segnerà un giorno storico per i fan della musica metal in Italia.

Il 17 giugno 2026, infatti, gli IRON MAIDEN saranno protagonisti di un grande show allo Stadio San Siro che, per l’occasione e per la prima volta da quando la musica è entrata a San Siro, diventerà la SCALA DEL METAL.

La band, reduce dal clamoroso successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, si esibirà dal vivo il prossimo anno a Milano, per celebrare nuovamente con i fan italiani i 50 anni di carriera e proporre una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992.

I biglietti saranno in vendita dalla settimana del 22 settembre con le seguenti modalità:

● FAN CLUB PRESALE Iron Maiden dalle ore 10:00 del 22 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre

● METALITALIA PRESALE collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 23 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre (non sarà necessaria la registrazione al sito);

● GENERAL SALE dalle ore 10:00 del 27 settembre su Vivaticket (evento – pagina artista) e MC2Live.com ( a questo link)



Queste le prime date annunciate:

23 maggio 2026 Atene, GRECIA – OAKA

26 maggio 2026 Sofia, BULGARIA – Stadio Vasil Levski

28 maggio 2026 Bucarest, ROMANIA – Arena Națională

30 maggio 2026 Bratislava, SLOVACCHIA – Národný Futbalový Štadión

02 giugno 2026 Hannover, GERMANIA – Heinz von Heiden Arena

10 giugno 2026 Amsterdam, PAESI BASSI – Ziggo Dome

17 giugno 2026 Milano, ITALIA – Stadio San Siro

22 giugno 2026 Parigi, FRANCIA – Paris La Défense Arena

28 giugno 2026 Lione – Décines, FRANCIA – Stadio Groupama

07 luglio 2026 Lisbona, PORTOGALLO – Estádio da Luz

11 luglio 2026 Spettacolo principale nel Regno Unito – Dettagli da svelare

