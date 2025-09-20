27.5 C
Milano
sabato, Settembre 20, 2025
Linus protagonista al Teatro Sociale di Como con: “Radio Linetti Live”

Linus
Linus

Il prossimo 25 novembre il Teatro Sociale di COMO (Via Vincenzo Bellini, 3, Como) ospiterà LINUS e il suo “RADIO LINETTI LIVE”.

Il direttore artistico di Radio Deejay porterà sul palco un one man show pensato per intrattenere, far riflettere ed emozionare attraverso racconti di vita vissuta, ricordi e aneddoti inediti.

La narrazione scorre sulle note delle canzoni che hanno segnato la sua vita, creando una colonna sonora intensa ed evocativa in grado di instaurare un profondo legame emotivo con il pubblico. Uno spettacolo, dove storie, curiosità e memorie personali si fondono in un racconto intimo, rivelando il lato più autentico di una delle voci più iconiche del panorama radiofonico.

L’evento, organizzato da MyNina Spettacoli, inizierà alle ore 20.30 e i biglietti sono già disponibili su TicketOne (https://www.ticketone.it/event/radio-linetti-live-teatro-sociale-20649474/).

