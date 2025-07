Valerio Lundini e I Vazzanikki al Festival di Villa Arconati

Mercoledì 16 luglio ore 21 – Villa Arconati. Posto unico numerato: 25 euro oltre diritti di prevendita. In apertura, alle 20:30 Andrea Labanca

Il concetto di “musica possibile” permette di cambiare modi e mode, per abbracciare diversi generi e diverse forme di pensare uno spettacolo e i suoi racconti. Mercoledi 16 luglio la musica possibile diventa ironia allo stato puro, con Valerio Lundini & i Vazzanikki.

Lundini è il comico più “diverso” degli ultimi anni: le sue performance sui programmi Rai e non solo hanno creato un vero e proprio “culto” per il 39enne romano. La base di partenza della band è un suono rock’n’roll e rockabilly che parte nel 2009 dalla loro città natale, ovviamente Roma.

La comicità spiazzante di Lundini trova con I Vazzanikki (un nome un programma) la sua naturale espressione ironica e divertente, per un concerto che farà ridere e ballare insieme più generazioni. Prima di Valerio Lundini salirà sul palco Andrea Labanca, cantautore legato al Festival dalla sua territorialità che lo rende in questo caso “profeta in patria” e da un forte legame di amicizia con Dario Zigiotto, che per primo aveva creduto in lui.

Valerio Lundini e i Vazzanikki



Su…mmer with us

Lo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno in giro per l’Italia quest’estate, e col quale presenteranno dal vivo, oltre alle molteplici e sorprendenti gag surreali in pieno stile Lundini, anche i brani contenuti all’interno dell’ultimo disco “Innamorati della vita”. Le canzoni si alterneranno a momenti di improvvisazione e interazione col pubblico – fuori dagli schemi! – che renderanno ogni data unica, e dove emergerà lo spirito caustico, ironico e nonsense tipico dell’immaginario di Lundini e Vazzanikki.

Classe 1986, dopo aver lavorato per diversi anni dietro le quinte come autore TV e radio e collaborando, tra gli altri, con Nino Frassica, Lillo & Greg, nel 2020 Valerio Lundini partecipa come co-conduttore al programma L’Altro Festival, nuova versione del Dopo Festival di Sanremo, in streaming su RaiPlay. Sempre nel 2020 arriva il suo primo ruolo da conduttore principale nel programma Una pezza di Lundini che diventa immediatamente virale sui social. Il 4 marzo dello stesso anno duetta in diretta su Rai 1 con Fulminacci nella 70esima edizione del Festival di Sanremo, interpretando insieme al cantautore romano la canzone Penso Positivo di Jovanotti.

Dopo il successo televisivo ottenuto con il suo programma, nell’estate 2021 e nell’inverno 2021/2022 porta in scena in due tour il suo spettacolo “Il Mansplaning spiegato a mia figlia”, registrando tutti soldout. A settembre 2023 esce nei cinema il film “Il più bel secolo della mia vita” che lo vede protagonista, al fianco di Sergio Castellitto. Il film viene candidato ai David di Donatello per la categoria “Miglior canzone originale”, scritta da Brunori Sas.

Il 2024 si apre con il suo secondo programma dal titolo Faccende Complicate, su RaiPlay e Rai 3, una serie di mockumentary scritti, diretti e interpretati dallo stesso Lundini che ha riscosso un ottimo consenso di critica e pubblico.

ANDREA LABANCA

Andrea Labanca, viaggiatore della parola, sperimentatore dell’espressione artistica, questa attitudine lo porta a muoversi tra la canzone d’autore e la performance contemporanea, sempre con una grande dose di ironia raccolta tra le pieghe del teatro canzone. Dopo tre dischi all’attivo, Labanca torna nel 2025 con Il singolo “Zanzare”, che anticipa un nuovo progetto discografico all’insegna di un hyper-rock dalle sonorità fluidamente punk-pop.

La band che lo accompagna è formata da Martina Milzoni al basso e Virginia Marchesi alla batteria, un power trio con un’anima rock’n’roll e una spiccata propensione per il palco.

