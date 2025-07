“Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo stivale” al Parenti di Milano

Due cantastorie, un sogno folle e un’Italia da scoprire. In scena dall’8 al 13 Luglio nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti …Fino alle stelle! – Scalata In Musica Lungo Lo Stivale; un viaggio emozionante tra tradizione e sogni, dove il passato risveglia il coraggio di inseguire la felicità.

Agnese Fallongo e Tiziano Caputo portano in scena una commedia musicale esilarante sotto la guida del regista Raffaele Latagliata, con il coordinamento creativo di Adriano Evangelisti. Lo spettacolo celebra la tradizione e la memoria di un passato vivo, ricordandoci quanto sia fondamentale conoscere le proprie radici per orientarsi nel futuro.

Il percorso dei protagonisti attraversa le tradizioni, i costumi e le leggende italiane, ma è anche un viaggio interiore di conoscenza e scoperta reciproca. Tra momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie, i due cercano la grande occasione che possa cambiare la loro vita. Un’occasione che forse arriverà… o forse no, e magari non proprio come se l’erano immaginata.

Dal punto di vista linguistico – affermano Fallongo e Caputo – la scelta del dialetto, inteso come lingua del cuore, nasce dall’esigenza di partire sempre dal suono per la costruzione dei personaggi e per poter dar loro quella veracità indispensabile a renderli credibili sulla scena. […]

La musica, ideata appositamente per tutti gli spettacoli e suonata rigorosamente dal vivo, è parte integrante della drammaturgia stessa e rappresenta una necessità sostanziale volta a sublimare la parola nei momenti più cupi e più brillanti del racconto, con l’intento di accompagnare lo spettatore, cullandolo, in un intenso spaccato della storia d’Italia. […] Quello che interessa è il recupero della tradizione orale, dei racconti, della memoria di un passato ancora vivo, presente, palpitante.

Un’ode alla vita che ha sempre più fantasia di noi… per chi la sa osservare.

Dall’8 al 13 Luglio 2025 …FINO ALLE STELLE! Scalata in musica lungo lo stivale

di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo

coordinamento creativo Adriano Evangelisti

regia Raffaele Latagliata

movimenti coreografici Annarita Gullaci

elementi scenografici Andrea Coppi

costumi Giorgia Marras

direzione tecnica Valerio di Tella

produzione Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con Ars Creazione e Spettacolo

Orari

martedì 8 Luglio – 20:00

mercoledì 9 Luglio – 20:00

giovedì 10 Luglio – 21:00

venerdì 11 Luglio – 21:00

sabato 12 Luglio – 21:00

domenica 13 Luglio – 20:00

Prezzi

SETTORE A (file A–E+H)

intero 25€;

SETTORE B (file F–R)

intero 20€;

under30/convenzioni 16€;

SETTORE C (file S–ZZ)

intero 15€;

under30/convenzioni 12€.

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Con il biglietto di …Fino alle stelle! – Scalata in musica lungo lo stivale ingresso ridotto a 5€ ai Bagni Misteriosi, valido esclusivamente nella stessa data del biglietto dello spettacolo, per balneazione dalle h 18.00 alle 22.30.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia