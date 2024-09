Milano Green Week: manifestazione dedicata all’ambiente

Dal 26 al 29 settembre torna la Milano Green Week, la manifestazione che, con oltre 300 eventi organizzati da associazioni, comitati, scuole, enti pubblici e privati, racconta e fa scoprire l’impegno non solo dell’Amministrazione ma anche delle persone che ogni giorno lavorano per una Milano più verde, più sana, attenta ai temi ambientali, alla cura del bene comune e che metta al centro il benessere di chi vive negli spazi urbani.

Focus della quarta edizione sarà la transizione ecologica e ambientale: un obiettivo ambizioso che parte dal territorio ma guarda all’intero pianeta e che si può raggiungere soltanto attraverso la sinergia e la collaborazione tra pubblico e privato, tra istituzioni e cittadinanza.

Azioni di ricerca e innovazione per la neutralità climatica

Per questo il convegno centrale della Milano Green Week, dal titolo ‘Le città sono il motore della transizione verso il traguardo della neutralità – i Contratti Climatici di Città come aggregatori per azioni più veloci e incisive’, darà spazio al Climate City Contract di Milano e alla ‘100 climate neutral and smart cities mission’ che promuove azioni di ricerca e innovazione per accelerare il raggiungimento della neutralità climatica delle città selezionate per il progetto europeo.

A parlarne, dopo l’apertura dei lavori da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala, i 25 stakeholder firmatari del Climate City Contract di Milano illustreranno le azioni che porteranno avanti entro il 2030, in termini di riduzione delle emissioni tramite l’efficienza energetica, la riqualificazione edilizia, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e la gestione circolare di rifiuti e risorse idriche. Il convegno proseguirà poi con un focus dedicato alle risorse finanziarie internazionali a supporto della Missione e delle nove città italiane coinvolte (Milano, Bergamo, Bologna, Firenze, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino).

L’appuntamento è per il 27 settembre, alle ore 9.30, in Sala Alessi a Palazzo Marino.

Il bilancio dei lavori relativi alle aree verdi

Alla vigilia dell’inaugurazione della Milano Green Week, il 25 settembre, alle ore 17.30 all’Acquario Civico, si terrà l’incontro ‘Da grigio a verde: l’Assessorato racconta i progetti in corso’: un bilancio dei lavori da presentare e far conoscere ai cittadini e alle cittadine tra riqualificazioni di aree verdi, recupero di parterre alberati, progetti di depavimentazione e interventi di drenaggio dei suoli, nuove piantumazioni e fitobonifiche.

Il ‘No Parking day’

Nel fine settimana precedente alla Milano Green Week, il ‘No Parking Day’ ne anticiperà i contenuti, oltre a celebrare anche la Giornata Mondiale Senza Auto. In sette vie di sette Municipi della città, tra sabato 21 e domenica 22 settembre, eventi, talk, laboratori e iniziative ludiche e culturali racconteranno quante cose si possono fare nello spazio occupato abitualmente da automobili in sosta. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Sicurezza e la Polizia locale, Atm e Amsa (che metterà a disposizione contenitori per la raccolta differenziata delle pile e dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE di piccole dimensioni).

Opere d’arte

A un anno dal nubifragio che ha colpito Milano, la Green Week sarà l’occasione per inaugurare e mostrare alla città le opere d’arte realizzate con il recupero della legna degli alberi abbattuti la notte del 25 luglio 2023 ed esposte in diversi parchi e giardini cittadini.

Dalle grandi installazioni site-specific ‘Abbraccio’ di Aaron Nachtailer con Maison Random ai Giardini Indro Montanelli e ‘Memoriale Selvatico’ di Anne de Carbuccia per One Planet One Future al Parco Sempione, al ‘Monolite’ di Sebastiano Branca per Kobose Studio al Parco Cascina Bianca. E ancora: ‘Tree-Gon’ di Giancarlo Diana al Parco Lambro e ‘Animalier’ di Alessandro Musolino e bn+BRINANOVARA nel Giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte.

Attraverso il bando dell’Assessorato all’Ambiente e Verde e la creatività, l’arte diventa così uno dei linguaggi per raccontare la crisi climatica in città e manifestare l’urgenza di cambiare rotta.

Tra gli artisti che hanno lavorato attorno al tema degli eventi estremi, anche Fabio Pietrantonio, che a partire dal 25 settembre e fino al 6 ottobre porterà negli spazi del Giardino di Inverno dell’Acquario Civico ‘The Fall of Shamanic Tree’, una grande opera su tela nata all’interno del progetto HUG ME che rievoca il terribile nubifragio del 25 luglio 2023. Ad accompagnare l’esposizione anche un documentario che ripercorre gli effetti di quell’evento e l’impegno dell’Amministrazione nel trasformare il legname degli alberi abbattuti in una risorsa da restituire alla città in nuove forme.

Le visite guidate

Durante le giornate più green dell’anno, spazio infine anche alle visite guidate alla scoperta del patrimonio botanico di Comunemente Verde, attività di gardening, laboratori e workshop di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e l’economia circolare, passeggiate nei parchi. E ancora: visite guidate e attività al Museo Botanico ‘Aurelia Josz-MUBAJ’ e per i più piccoli numerose attività educative e di gioco.

Le affermazione dell’assessora all’Ambiente e Verde di Milano

“La Milano Green Week è un appuntamento che di anno in anno cresce e diventa sempre più ricco e partecipato – ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. L’urgenza di affrontare i temi ambientali, del verde, della crisi climatica, trova in questa manifestazione uno strumento propositivo e coinvolgente. Per questo il nostro grazie speciale va agli organizzatori e ai partecipanti, per il loro impegno autentico riguardo ai temi cruciali per il futuro della città. Il contributo di tutte e tutti è e sarà fondamentale per costruire insieme una Milano più sostenibile, giusta, sana, accogliente e bella, che sappia mettere sempre più al centro il bene comune”.

