Questi i prossimi appuntamenti:

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO

Alle 22.00 – CRISTAL, Tango en vivo con 3T TANGO ORCHESTRA: torna la classica serata dedicata al tango con musica dal vivo e dj set! 3T Tango è un’orchestra formata nel 2011 tra Cremona e Milano.

La maggior parte dei suoi componenti vanta, oltre alla classica formazione musicale, una significativa esperienza nel tango ballato; questo permette l’esecuzione sia di arrangiamenti mutuati dalle classiche orchestre di tango sia di arrangiamenti scritti appositamente per il ballo.

La selezione musicale è di LULAMIAO TangoDj.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con LUCA MACIACCHINI: one man show tutto milanese con uno spettacolo che è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi, da Enzo Jannacci fino alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini.

VENERDÌ 2 FEBBRAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile che presenta il suo repertorio interamente improntato sulla dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women.

A seguire Dj Set con la musica anni 70-80-90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 3 FEBBRAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con ARTURO GARRA SWING CONNECTION: quintetto swing formato da giovani talenti jazzistici e capeggiato da Arturo Garra, tra i più importanti talenti del clarinetto nella scena jazzistica meneghina.

A seguire swing Dj Set con Mister Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Dalle 11.00 alle 21.00 – WUNDER MRKT: lo Spirit de Milan si popolerà di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte.

Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

Dalle 11.00 – esibizione della Compagnia Burattini Aldringhi.

Alle 15.00 – HOT JAZZ CLUB con Dixie Blues Blowers.

Alle 21.00 – concerto degli SLIDE PISTONS: formazione musicale che propone dallo ska allo swing, dal rock al valzer romagnolo, senza nessun limite, per ballare tutta la notte.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

