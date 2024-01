Michelle Carpente torna dal 24 febbraio su Real Time alla conduzione di Matrimonio a tutti i costi.

Real Time: “Matrimonio a tutti i costi” dal 24 febbraio

La conduttrice ed esperta del mondo Wedding Michelle Carpente torna su Real Time (canale 31 e in streaming su discovery+) dal 24 febbraio al timone della seconda stagione di Matrimonio a tutti i costi. Il format è co prodotto da SmartWed SRL, Spav Srl e ideato dalla Carpente assieme a Gianluca Potenziani. Direttrice di produzione, Federica Strozzi. La regia, invece, è affidata a Luca Bemportato.

“SmartWed” e “Ethos Profumerie” sono partner del programma, realizzato in collaborazione con Discovery Media (ad sales unit del gruppo Warner Bros. Discovery). Ethos Profumerie è partner del programma. Un gruppo di profumerie con più di 300 punti vendita in Italia che, oltre alla competenza e alla professionalità, offrono al cliente servizi di make up e consulenze personalizzate.

Come è fatto il programma?

Matrimonio a tutti costi, composto da quattro puntate (in onda ogni sabato), vede in ogni puntata una coppia diversa estremamente motivata a sposarsi. Tuttavia, deve fare i conti con un grande ostacolo: un budget a disposizione di soli 5.000€. Con questa cifra, la Carpente cercherà di aiutare le coppie consigliando loro come poter risparmiare in base alle priorità degli sposi per le categorie relative a: abito, catering, location, fiori, fedi, musica ed intrattenimento. A differenza della scorsa edizione, ad aiutare la conduttrice sarà il team Wedding Expert di SmartWed.it.

Una vera e propria sfida non solo per i futuri sposi ma anche per il team della Carpente abituato ad organizzare matrimoni con budget ben diversi.

