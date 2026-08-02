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lunedì, Agosto 3, 2026
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Proseguono le date live del pianista e performer Matthew Lee

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Proseguono con successo le date live di “From 20’s to 20’s – the piano odisseyOne Hundred years in one night” lo spettacolo del pianista e performer Matthew Lee.

I biglietti sono disponibili al link: https://tix.to/ThePianoOdyssey

Lo show trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio attraverso un secolo di musica, energia e spettacolo. Il pianista unisce classici intramontabili e grandi successi contemporanei in un’esperienza teatrale e musicale.

Matthew Lee
Matthew Lee

Artista dall’energia contagiosa e dalla presenza scenica fuori dal comune, Matthew Lee trasforma ogni esibizione in una festa collettiva in cui il pubblico non è mai semplice spettatore, ma parte integrante dello spettacolo.

Queste le date annunciate ad oggi: 

12 agosto – Piano Lab 2026, Martina Franca (Taranto) – Piazza XX Settembre

14 agosto – Estate della Città Metropolitana, Porto Salvo (Reggio Calabria) – Fatti di Musica

15 agosto – Therasia Resort Piano Solo, Vulcano (Messina)

22 agosto – Baia Domizia (Caserta) – Domizio Beach Club

23 agosto – Lago Arvo, Lorica (Cosenza) – Piano Solo

18 novembre – Milano – Blue Note

19 novembre – Milano – Blue Note

22 gennaio – Busto Arsizio (Varese) – Teatro Sociale

È disponibile il video ufficiale del brano Burning Hopes” (https://youtu.be/MSiIhXGTlNM) un medley tra “Burning Love” di Elvis Presley e “High Hopes” dei Panic! At The Disco.

Da una parte l’energia del rock’n’roll di Burning Love e dall’altra la carica moderna e ottimista della hit mondiale “High Hopes” dei Panic! At The Disco, fusi assieme in un arrangiamento country rock che definisce la nuova direzione artistica e discografica di Matt nel panorama country moderno.

http://matthewlee.it/

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