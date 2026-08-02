La mostra Davide Toffolo, Parola di Pasolini presenta al Forte di Bard dal 31 luglio all’8 novembre 2026 , tavole a fumetti, disegni e collage del graphic designer Davide Toffolo che accompagneranno il pubblico nel pensiero del celebre poeta e regista, attraverso la sua stessa voce.

Ripercorrendo il percorso narrato nel romanzo a fumetti di Toffolo dal titolo Pasolini, oggi considerato un’opera fondamentale nella storia della graphic novel italiana, l’esposizione curata da Paola Bristot e Marco Minuz con la partecipazione diretta dell’autore, riflette su alcuni dei concetti espressi da Pier Paolo Pasolini con grande lucidità e profondità intellettuale, ancora attuali.

La mostra accompagna il visitatore in un itinerario all’interno della genesi del volume e del suo immaginario.

Sono esposte nelle sale dell’Opera Mortai un centinaio di tavole originali, disegni, collage, fotografie, documenti e materiali legati all’opera e alla produzione pasoliniana, che restituiscono la natura stratificata e profondamente poetica del progetto artistico di Toffolo, un’opera che sfugge alla linearità biografica e a qualsiasi intento didascalico.

Quello che emerge è piuttosto un itinerario nei luoghi, nelle parole e nelle ossessioni pasoliniane: poesia, cinema, politica, borghesia, corpo e memoria si intrecciano in una dimensione sospesa tra realtà e visione.

La mostra intende restituire tutta l’attualità e la forza del pensiero pasoliniano, mostrando come la sua parola continui ancora oggi a interrogare il presente.

Il visitatore ascolterà le parole di Pasolini e le leggerà nella poesia “Il coccodrillo”, nelle tavole del fumetto, nei disegni del Concerto live realizzato da Toffolo con la sua band I tre Allegri ragazzi Morti, e infine nella installazione-collage eseguita per la mostra al Forte di Bard.

I materiali espositivi si arricchiscono con i riferimenti alle fotografie dei luoghi pasoliniani, dei volti di Pasolini realizzati dai più importanti fotografi italiani, dei fotogrammi delle scene di “La terra vista dalla Luna”, il cui story board è stato disegnato a fumetti dallo stesso Pasolini, oltre che dal totem con il corpo di Pasolini che si compone e scompone nella scena del live, del Concerto disegnato.

A completare la mostra una video-intervista a Pasolini, realizzata da Annapaola Martin, dove Davide Toffolo racconta il suo rapporto con il regista e lo sviluppo del progetto espositivo. Se il mitomane del romanzo di Davide Toffolo è una finzione e un espediente letterario, la parola di Pasolini è vera così nel romanzo come nella mostra.

La mostra Davide Toffolo, Parola di Pasolini – Fumetti, disegni, collage è allestita presso il Forte di Bard, in Valle d’Aosta, dal 31 luglio all’8 novembre 2026.

Per ulteriori informazioni, potete visitare la pagina dedicata alla mostra sul sito ufficiale del Forte di Bard e la news del sito Sergio Bonelli Editore.

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