L’area ex Rizzinox diventerà un grande spazio verde. Approvato il progetto di bonifica

A Milano l’area dismessa ex Rizzinox, che si estende per circa 3mila metri quadrati in via Nuoro (Municipio 2), diventerà un’area verde.

La Giunta di Palazzo Marino ha infatti approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento di bonifica, necessario per rendere fruibile l’area che fino al 2003 è stata sede dell’impresa Rizzinox con un’attività di raccolta e gestione di rifiuti ferrosi.

Le indagini effettuate negli scorsi anni dal Comune di Milano per accertare la qualità del suolo e sottosuolo una volta terminata l’attività dell’impresa hanno evidenziato superamenti dei limiti di legge per le aree destinate a verde pubblico, privato e residenziale, oltre alla presenza di rifiuti interrati.

L’intervento di bonifica, il cui importo supera il milione di euro, consentirà di rimuovere i terreni e i materiali di riporto non conformi, i rifiuti e le strutture edilizie preesistenti: al termine dei lavori, l’area sarà completamente bonificata e depavimentata restituendo alla città un nuovo spazio verde fruibile e alberato.

“Un’area dismessa e inquinata che diventa area verde e fruibile: finalmente la bonifica dei terreni su cui sorgeva la Rizzinox si concretizza grazie all’approvazione del Piano di Fattibilità Tecnico Economica – spiega l’assessora Elena Grandi -. Un progetto, voluto fortemente dal Municipio 2, per cui stanziamo oltre 1 milione di euro e che restituisce alla città e al quartiere un’area oggi inutilizzata e non fruibile, bonificando i suoli e trasformando il cemento grigio in un grande spazio verde e alberato”.

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