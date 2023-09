Oltre 3mila chili di rifiuti raccolti in mare in Puglia e in Veneto, tra cui l’80% plastica resistente, poi retine per mitili, metallo, vetro e pneumatici: il bottino delle nostre “sentinelle del mare”.

Migliaia di rifiuti raccolti in mare e ECO.ADRI

Presentati oggi a Manfredonia i primi risultati di ECO.ADRI, il progetto mirato a proteggere e ripristinare la biodiversità e l’ecosistema marino nel mar Adriatico. I pescatori di Puglia e Veneto che raccolgono i rifiuti si chiamano “sentinelle del mare”.

Di rifiuti in mare, biodiversità e ruolo dei pescatori nel progetto ECO.ADRI, finanziato dal MASAF (politiche Agricole) si è parlato oggi a Manfredonia, nel corso dell’incontro, presso il Centro di recupero tartarughe marine di Legambiente che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e relatori.

Un lieto evento: la liberazione di ADRI

Ad inaugurare la giornata però un lieto evento: la liberazione in mare, a largo di Manfredonia, della tartaruga ADRI, un esemplare finito accidentalmente in una rete a strascico il 13 settembre, a circa 5 miglia a largo di Rodi Garganico. Dopo un’accurata analisi da parte dei tecnici di Legambiente, la tartaruga è stata oggi accompagnata a largo, supportata dalle autorità locali competenti.

Il progetto ECO.ADRI

ECO.ADRI, infatti, non si occupa solo di marine litter. Tra i suoi obiettivi figura esplicitamente la tutela della biodiversità e della tartaruga marina in particolare. Lo scopo è rendere consapevoli di rischi e tutele e accrescere le conoscenze e le competenze in questo ambito. Il progetto (giugno-ottobre di quest’anno) ha luogo in Veneto, a Caorle e in tutta l’area di Venezia, e in Puglia, tra Molfetta e Bari, nell’alto e nel basso Adriatico.

I rifiuti

Molti rifiuti galleggiano sulla superfice del mare e vengono trasportati sulle spiagge ma la maggior parte finiscono sui fondali sparendo alla vista. In generale, la plastica è il principale rifiuto del mare (ben si sa sul danno delle microplastiche, irrecuperabili dalla natura).

Tra i principali responsabili troviamo la mitilicoltura e la pesca non professionale e il non corretto smaltimento dei rifiuti a terra.

“La partecipazione dei pescatori è fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi – ha dichiarato il Project Manager di Legambiente Nicola Corona – solo grazie alla loro disponibilità possiamo riuscire a diminuire l’inquinamento dei nostri mari e tutelare il prezioso patrimonio di biodiversità che li caratterizza.”

I Partner coinvolti sono: Legambiente Nazionale, Legambiente Puglia, Legambiente Veneto e Circolo Legambiente Padova insieme a GAL Ponte Lama e VeGAL – FLAG Veneziano.

