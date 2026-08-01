Planet Funk: si aggiungono due nuove date al “Blooom Tour”

Si aggiungono due nuove date al “BLOOOM Tour” dei PLANET FUNK: il 14 agosto all’Arsura Festival di Capracotta (IS) e il 5 settembre al Jova Summer Party di Napoli.

Il tour del collettivo che, da oltre 25 anni, rappresenta uno dei nomi più iconici e influenti della scena dance ed elettronica italiana a livello internazionale continua così ad arricchirsi di nuovi appuntamenti.

Questi appuntamenti live sono per il collettivo composto da Alex Neri (DJ, programmazione), Marco Baroni (tastiere, sintetizzatori), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce, chitarra e sintetizzatore) l’occasione di portare sul palco i brani del nuovo album di inediti “BLOOOM”, pubblicato lo scorso 16 gennaio per Wisemama e distribuito in digitale da The Orchard e nei formati CD e vinile da Self Distribuzione (https://orcd.co/planetfunkblooom).

Il live si sviluppa attorno a un concept che intreccia i brani del nuovo progetto con i successi che hanno segnato la loro lunga carriera, riletti e riarrangiati in una nuova veste sonora e visiva grazie anche a visual inediti pensati per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza dal vivo.

I biglietti del “BLOOOM tour” sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e sui circuiti di vendita autorizzati.

Questo il calendario delle prossime date

14 Agosto CAPRACOTTA (IS), Arsura Festival NUOVA DATA

21 agosto CHIOGGIA (VE), Sea Music Festival

05 Settembre NAPOLI (NA), Jova Summer Party (Ippodromo di Agnano) NUOVA DATA

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