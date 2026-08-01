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domenica, Agosto 2, 2026
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Bollate: sospesa la sosta a pagamento per il periodo estivo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Il Comune sospende la sosta a pagamento per il periodo estivo

Vacanze estive, parcheggio libero in città.
Sono sospesi dal 3 al 28 agosto 2026

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