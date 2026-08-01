HomeBOLLATE BOLLATE Bollate: sospesa la sosta a pagamento per il periodo estivo By Tiziana Barbetta 1 Agosto 2026 0 94 FacebookTwitterPinterestWhatsApp strisce_blu Il Comune sospende la sosta a pagamento per il periodo estivo Vacanze estive, parcheggio libero in città. Sono sospesi dal 3 al 28 agosto 2026 Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia Tagsbollatecomunedavidefalcodietrolanotiziadirettagiornaleonlineinformazionemese agostomilanomilanocitymondodisabilenewsnotizianotizienovatemilaneseparcheggi pagamentoquotidiano italianoquotidiano onlinesospesisosta a pagamentostasera in tvviaggiYoutube Condividi FacebookTwitterPinterestWhatsApp Articolo precedente“Back to Hogwarts 2026”: il mondo celebra la magia di Harry PotterArticolo successivoPlanet Funk: si aggiungono due nuove date al “Blooom Tour” Tiziana Barbetta Articoli MUSICA Planet Funk: si aggiungono due nuove date al “Blooom Tour” CINEMA “Back to Hogwarts 2026”: il mondo celebra la magia di Harry Potter LIBRI “Smisurati ritorni”: Domenico Monteleone di nuovo in libreria per raccontare il Sud tra storia, filosofia e memoria - Advertisement - Ultimi Articoli MUSICA Planet Funk: si aggiungono due nuove date al “Blooom Tour” CINEMA “Back to Hogwarts 2026”: il mondo celebra la magia di Harry Potter LIBRI “Smisurati ritorni”: Domenico Monteleone di nuovo in libreria per raccontare il Sud tra storia, filosofia e memoria ATTUALITA' Lavoro. Caporalato e calore nei campi, Mininni FLAI CGIL a Calderone: “Basta annunci, servono controlli veri e tavoli operativi” AMBIENTE Gruppo CAP, da depuratore a culla di biodiversità: 2.500 alborelle allevate in acque depurate tornano nei fiumi lombardi Carica di più