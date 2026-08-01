Come ogni anno, il 1° settembre i fan di Harry Potter di tutto il mondo celebrano il Back to Hogwarts, la giornata che segna il ritorno degli studenti alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts a bordo dell’Hogwarts Express, in partenza dal leggendario binario 9 e ¾.

Nato come un momento iconico della storia di Harry Potter, il Back to Hogwarts è diventato negli anni una tradizione globale capace di riunire generazioni di appassionati attraverso eventi, uscite cinematografiche, attività e iniziative che celebrano il legame senza tempo con il mondo creato da J.K. Rowling.

L’edizione del 2026 sarà ancora più speciale, con i fan pronti a festeggiare il 25° anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” sul grande schermo e a condividere con entusiasmo la loro emozione in vista dell’imminente serie originale HBO – Harry Potter e la Pietra Filosofale, che debutterà a Natale 2026 su HBO Max.

Le celebrazioni ufficiali in tutto il mondo coinvolgeranno i fan di numerosi paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Cina, Australia e Giappone, con eventi, esperienze e iniziative dedicate affinché lacomunità globale possa condividere ancora una volta la magia della saga.

In Italia, quest’anno, il Back to Hogwarts si celebrerà nell’iconica cornice di Venezia, con un evento esclusivo che segna il culmine dei festeggiamenti del 25° anniversario del primo film della saga.

Gli ospiti saranno accolti in un’esperienza unica, impreziosita da una speciale proiezione di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, aree tematizzate ed elementi iconici, pensati per regalare momenti indimenticabili e l’emozione di tornare, almeno per un giorno, tra le mura di Hogwarts.

L’evento – su invito – è realizzato con il prezioso supporto di Witor’s, LEGO®, PANINI e Rubies.

Le celebrazioni del 25° anniversario arriveranno anche nelle sale cinematografiche: dal 26 agosto al 2 settembre tornerà infatti sul grande schermo Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo iconico capitolo della saga diretto da Chris Columbus.

Un’occasione unica per i fan di rivivere la magia che ha dato inizio alla storia di Harry Potter e per le nuove generazioni di scoprire al cinema il film che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

I biglietti sonio disponibili al seguente link:

https://www.warnerbros.it/scheda-film/genere-avventura/harry-potter-e-la-pietra-filosofale-25mo-anniversario/

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