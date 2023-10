Ad un anno dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, la superstar Billie Eilish esce con il brano e il videoclip “What Was I Made For?”, tratto dal nuovo attesissimo film “Barbie”, scritto e diretto da Greta Gerwig e nelle sale cinematografiche italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Think I forgot / How to be happy / Something I’m not / But something I can be / Something I wait for / Something I’m made for / Something I’m made for.” – canta Billie nel suo nuovo singolo, che segna un ritorno dell’artista al suo stile commovente e ai suoi testi diretti.

“What Was I Made For?” è stato composto specificatamente per il film Barbie, assieme al fratello FINNEAS, che ha prodotto la traccia nel loro studio in casa a Los Angeles. Il brano intimista e delicato è presente all’interno della pellicola come sottofondo musicale in diverse scene cardine, a sottolineare il messaggio importante del film.

In accompagnamento alla traccia arriva anche un bellissimo videoclip diretto dalla stessa Billie.

“What Was I Made For?”, inoltre, rappresenta una nuova collaborazione di Billie con il mondo del cinema, dopo il Premio Oscar per la miglior canzone originale vinto con la pellicola “007 – No Time To Die”.

La sua abilità nel tradurre in musica i toni e le emozioni di un film è come al solito straordinaria.

La colonna sonora del film “Barbie: The Album” che include anche il brano di Billie, sarà disponibile dal 21 luglio con la produzione esecutiva di Mark Ronson, vincitore del Premio Oscar, Golden Globe e di 7 Grammy Awards, e da Greta Gerwig, regista, sceneggiatrice e produttrice esecutiva del film “Barbie”.

Per vivere un’esperienza completa ed immersiva, il brano di Billie Eilish, insieme agli altri brani della playlist ufficiale, si potrà ascoltare all’interno dell’installazione “Barbie Doll Box” in Portanuova a Milano dal 14 al 23 luglio (per maggiori informazioni app Portanuova Milano e sito portanuovamilano.com).

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia