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Specie rare – 22 aprile lancio della campagna su professioni educative e sociali

Davide Falco
By Davide Falco
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Con Legacoop Lombardia e Legacoopsociali Koinè cooperativa sociale presenta la campagna di comunicazione SPECIE RARE dedicata alla valorizzazione delle professioni educative e sociali. La campagna è stata ideata e realizzata da Lampo TV. Media partner dell’evento è VITA.

Esiste una giungla invisibile fatta di fragilità, emergenze, solitudini e cura. In questo ecosistema complesso vivono delle vere specie rare: gli operatori e le operatrici del sociale. Professionisti capaci di adattarsi a condizioni estreme, spesso con risorse limitate, ma indispensabili per mantenere in equilibrio l’intero welfare.
Specie Rare nasce per riportare le professioni educative e sociali al centro dell’attenzione pubblica, riconoscendone il valore, la competenza e l’impatto sulle comunità. Al tempo stesso, intende sollecitare le istituzioni a investire nel lavoro sociale e nei servizi territoriali, riconoscendo la cura come elemento centrale del welfare e leva strategica per lo sviluppo dei territori.

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