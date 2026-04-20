Rho, s’insedia il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi

Come previsto dal Piano del Diritto allo Studio 2025-2028, si sono svolte nelle scorse settimane le elezioni all’interno delle scuole cittadine per individuare i componenti del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Rho. Il progetto è seguito dalla Cooperativa Sociale LaFucina, che anima lo Spazio Mast.

I consiglieri e le consigliere hanno avuto la possibilità di candidarsi e di essere formalmente eletti dai propri compagni di scuola, diventando così rappresentanti del proprio istituto di provenienza in un più ampio gruppo studentesco. Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze verrà presentato pubblicamente mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20.30 in aula consigliare, prima dell’avvio del Consiglio Comunale cittadino.

“Crediamo fermamente nell’importanza di mettere i ragazzi e le ragazze al centro della vita sociale e civica, in ascolto del contributo che possono portare per un benessere condiviso – spiega l’assessore alla Scuola, Paolo Bianchi – Una volta insediato formalmente, il CCRR si ritrova mensilmente per realizzare le proprie assemblee ordinarie (in orario pomeridiano extra scolastico, presso lo Spazio MAST) durante le quali discutere, creare, immaginare attività e nuove proposte per la scuola e per la città.

Inoltre, i consiglieri potrebbero essere chiamati a partecipare a iniziative ed eventi a livello cittadino e territoriale in accordo con l’Amministrazione comunale. L’alleanza con le famiglie e le scuole è fondamentale per rendere efficaci e profondamente educative le attività in cui ragazzi e ragazze vengono coinvolti”.

La cerimonia di insediamento avverrà alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi, della Giunta e del Consiglio Comunale. Sarà anche possibile assistere alla presentazione via streaming sul canale Youtube del Comune. La cerimonia terminerà alle 21.30 per lasciare lo spazio alle attività del Consiglio.

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