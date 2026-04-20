Seconda edizione “La Musica Ribolle”, a Casa degli Artisti

Un’occasione per scoprire da vicino la nuova musica che prende forma: due serate per ascoltare, sostenere e lasciarsi sorprendere dai talenti di domani

Dopo il successo della prima edizione, torna “La Musica Ribolle”, il festival dedicato ai giovani talenti delle scuole superiori del Municipio 1 di Milano. Due serate di musica, parole e creatività dal vivo, aperte gratuitamente al pubblico, in programma presso Casa degli Artisti il 9 e 10 maggio 2026, dalle ore 19.00 alle 22.00.

L’iniziativa è promossa dal Municipio 1 del Comune di Milano e vede altresì il supporto di Casa degli Artisti e Cooperativa Cresco, in collaborazione con l’Associazione I Taccuini Musicali di Alfredo e con Milano Cantautori in qualità di media partner. Il festival è coordinato da Giorgio Galanti per Cooperativa Cresco e Francesco Piccolomini Bandini per Casa degli Artisti.

La Musica Ribolle nasce con una chiara missione culturale e sociale: offrire ai giovani uno spazio autentico di espressione, condivisione e crescita. Non una competizione, ma un palco aperto e inclusivo, dove studenti e studentesse possono esibirsi liberamente con musica dal vivo, canzoni originali o testi letti su accompagnamento musicale, portando alla luce talenti spesso nascosti. Casa degli Artisti e Cooperativa Cresco, nella loro vocazione comune alla promozione degli artisti emergenti e delle nuove generazioni, condividono l’obiettivo di creare spazi concreti in cui i giovani talenti possano esibirsi, crescere e costruire il proprio percorso artistico. Contribuisce al progetto anche l’associazione I Taccuini Musicali di Alfredo, che promuove tra i giovani il giornalismo musicale e la critica, coinvolgendo studenti emergenti nel racconto del festival e favorendo un confronto diretto e partecipato tra coetanei.

«La cultura è un potente strumento di coesione sociale e si fa stando insieme. Molti ragazzi e ragazze hanno capacità creative che meritano attenzione, cura e luoghi fisici dove potersi esibire, crescere e creare comunità», sottolinea l’Assessora alla Cultura del Municipio 1, Alessia del Corona. Saranno oltre trenta i giovani artisti coinvolti, tra band e solisti, provenienti da diversi istituti superiori milanesi. Per molti di loro si tratterà della prima esperienza su un vero palco, un’occasione preziosa di confronto con il pubblico e con professionisti del settore.

Il titolo della rassegna richiama proprio questa energia creativa in fermento: una “musica che ribolle”, pronta a emergere e a farsi ascoltare, in un dialogo tra nuove generazioni e memoria musicale.

«Sostenere iniziative come “La Musica Ribolle” significa investire nel talento e nella capacità dei giovani di immaginare e costruire il futuro culturale della nostra comunità. È attraverso spazi come questo che si rafforza il senso di appartenenza e si alimenta una cultura viva e partecipata», dichiara il Presidente del Municipio 1, Mattia Abdu.

Con questa seconda edizione, il festival conferma l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile per il territorio: non solo un evento, ma un vero e proprio presidio culturale diffuso, capace di valorizzare musica, parola e creatività tra le nuove generazioni. Il pubblico è invitato a partecipare per scoprire nuovi talenti emergenti, vivere l’energia delle performance dal vivo e sostenere un progetto che unisce cultura, educazione e comunità.

9 e 10 maggio 2026

dalle ore 19.00 alle 22.00

Casa degli Artisti

Corso Garibaldi 89/A (ingresso da via Tommaso da Cazzaniga), Milano

www.casadegliartisti.com info@casadegliartisti.org

Ingresso gratuito

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