20.4 C
Milano
lunedì, Aprile 20, 2026
HomeCITTA' METROPOLITANA MILANO
CITTA' METROPOLITANA MILANO

Sesto, identificati e denunciati i responsabili dell’episodio di Pasquetta

Davide Falco
By Davide Falco
0
77
sesto-san-giovanni-rissa
sesto-san-giovanni-rissa

Nella serata di Pasquetta il Nucleo Operativo della Polizia Locale, intervenuto in zona Trento-Trieste di Sesto San Giovanni per una rissa in atto, ha avviato immediate attività investigative. Grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, all’acquisizione dei dati forniti dai Carabinieri e all’identificazione di uno dei soggetti coinvolti già avvenuta in ospedale, sono stati individuati e deferiti all’19Autorità Giudiziaria altre quattro persone.

I soggetti coinvolti – cinque in totale, di cui 4 di origine egiziana – sono stati regolarmente denunciati per reati che includono rissa aggravata, possesso ingiustificato di armi e lesioni personali. Le autorità hanno provveduto anche al sequestro di un coltello.

Questa è la dimostrazione che i controlli si fanno e si fanno bene – dichiara il Sindaco Roberto Di Stefano – La Polizia Locale, in stretta collaborazione con Carabinieri e tutte le forze dell’ordine, ha individuato e denunciato i responsabili di un episodio di violenza inaccettabile. A chi ogni giorno attacca l’Amministrazione dicendo che “non si fa niente”, rispondiamo con i risultati: le indagini proseguono senza sosta e chi sbaglia paga. La sicurezza dei nostri cittadini è un impegno quotidiano che portiamo avanti con serietà e determinazione: grazie ai nostri agenti per la tempestività e l’eccellente lavoro svolto”.

Altri articoli di Città Metropolitana di Milano

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Rho, s’insedia il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi
Articolo successivo
Chiusure Milano Serravalle – Milano Tangenziali: settimana 20 / 26 aprile
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy