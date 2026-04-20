Sesto, identificati e denunciati i responsabili dell’episodio di Pasquetta

Nella serata di Pasquetta il Nucleo Operativo della Polizia Locale, intervenuto in zona Trento-Trieste di Sesto San Giovanni per una rissa in atto, ha avviato immediate attività investigative. Grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, all’acquisizione dei dati forniti dai Carabinieri e all’identificazione di uno dei soggetti coinvolti già avvenuta in ospedale, sono stati individuati e deferiti all’19Autorità Giudiziaria altre quattro persone.

I soggetti coinvolti – cinque in totale, di cui 4 di origine egiziana – sono stati regolarmente denunciati per reati che includono rissa aggravata, possesso ingiustificato di armi e lesioni personali. Le autorità hanno provveduto anche al sequestro di un coltello.

“Questa è la dimostrazione che i controlli si fanno e si fanno bene – dichiara il Sindaco Roberto Di Stefano – La Polizia Locale, in stretta collaborazione con Carabinieri e tutte le forze dell’ordine, ha individuato e denunciato i responsabili di un episodio di violenza inaccettabile. A chi ogni giorno attacca l’Amministrazione dicendo che “non si fa niente”, rispondiamo con i risultati: le indagini proseguono senza sosta e chi sbaglia paga. La sicurezza dei nostri cittadini è un impegno quotidiano che portiamo avanti con serietà e determinazione: grazie ai nostri agenti per la tempestività e l’eccellente lavoro svolto”.

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