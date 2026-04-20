A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Lunedì 20 Aprile alle ore 06:00 di Martedì 21 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) e l’interconnessione A7-A26 (km 72+120), ramo di svincolo in entrata da Serravalle Scrivia per la medesima carreggiata nord e Area di Servizio Bettole Est (km 80+315) compresi.
Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità
ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647).
− Dalle ore 22:00 di Martedì 21 Aprile alle ore 06:00 di Mercoledì 22 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il casello di Tortona (km 63+647) in entrata per entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384). Contestuale verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A21 (km 62+757) in uscita per Torino da carreggiata nord (direzione Milano).
Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello di Castelnuovo
Scrivia (54+384) per la successiva uscita da carreggiata sud.
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Lunedì 20 Aprile alle ore 05:00 di Martedì 21 Aprile 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI – San Siro (km 6+804) per entrambe le carreggiate nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna) ed in entrata da Settimo Milanese (km 6+804) per la sola carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Settimo Milanese (km 6+804) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi).
Il
percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.S. 11Novara/MI – Gallaratese (km 5+731).
− Dalle ore 22:00 di Martedì 21 Aprile alle ore 05:00 di Giovedì 23 Aprile 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo M.se (km 6+804) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi).
Il percorso
alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da Milano-San Siro).1
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Lunedì 20 Aprile alle ore 06:00 di Venerdì 24 Aprile 2026, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.13 Agrate (km 21+040) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) ed in uscita per S.P.13 Monza (km 21+040) da carreggiata nord (direzione Usmate).
I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo Concorezzo (km 21+968).
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore dalle ore 22:00 di Lunedì 20 Aprile alle ore 05:00 di Martedì 21 Aprile 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Santa Giulia e S.P.415 Paullo (km 1+370) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Mecenate per il successivo ingresso in carreggiata sud.
Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P.415 Paullo
e MI-Santa Giulia (km 1+370) e per S.S.9 Via Emilia / Rogoredo (km 0+390) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo San Donato M.se.
− Dalle ore 22:00 di Martedì 21 Aprile alle ore 05:00 di Mercoledì 22 Aprile 2026, verranno chiusial traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Mecenate (km 2+594) per entrambe le
carreggiate nord (direzione A4-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna) e da C.A.M.M. (km
3+050) per la sola carreggiata sud.
Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso sull’Autostrada A1 attraverso il Raccordo Autostrada del Sole.
Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P.415 Paullo e MI-Santa Giulia (km 1+370) dalla medesima carreggiata sud.
Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo Mi
Rogoredo (km 0+390) per la successiva uscita da carreggiata nord.
− Dalle ore 22:00 di Mercoledì 22 Aprile alle ore 05:00 Giovedì 23 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Raccordo R6, S.S. 9 via Emilia Milano e San Donato (km 0+390) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate).
Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale Est allo svincolo di MI-Via Mecenate (km 2+594).
− Dalle ore 22:00 di Giovedì 23 Aprile alle ore 05:00 di Venerdì 24 Aprile 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per MI-Santa Giulia e S.P.415 Paullo (km 1+370) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna).
Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Via Rogoredo (km 0+390) per la successiva uscita da carreggiata nord.
Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.415 Paullo e MI-Santa Giulia (km 1+370) per la medesima carreggiata sud (direzione A1
Bologna).
Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione
nord allo svincolo MI-Mecenate (km 2+594) per il successivo ingresso in carreggiata sud. 2
Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Giovedì 23 Aprile alle ore 01:00 di Venerdì 24 Aprile 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.103 Segrate e MI-Lambrate (km 7+313) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna).
I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Rubattino (km 5+927).
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di manutenzione impianti IP di competenza ASPI DT2 di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Lunedì 20 Aprile alle ore 05:00 di Martedì 21 Aprile 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A52-A4 (Km 4+304) in uscita per Venezia da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-A50-Rho) e sud (direzione A1-Bologna).
Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-V.le Zara (Km 6+374) per il successivo ingresso in A4 allo svincolo Sesto San Giovanni / Cinisello Balsamo.
Per consentire il transito di un T.E. ditta Bonati, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 23:00 di Giovedì 23 Aprile alle ore 01:00 di Venerdì 24 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo e lo svincolo A4 Torino / Monza Sant’Alessandro (km 4+500), ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso.
Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di Venerdì 24 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per A4 Venezia (km 4+304) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna).
Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedete Mi-V.le Zara (km 6+374)
Per lavori di asfaltatura della S.P.131 di competenza di Città metropolitana di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 23:00 di Venerdì 24 Aprile alle ore 06:00 di Sabato 25 Aprile 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P.131 Nova Milanese (Km 9+815) da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-A50-Rho) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria. 3
A53 RACCORDO PAVIA-BEREGUARDO
Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Lunedì 20 Aprile alle ore 03:00 di Martedì 21 Aprile 2026, verrà chiuso al
traffico il ramo di svincolo in uscita per Pavia-Via Riviera (km 8+450) da carreggiata sud
(direzione Pavia). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico alla Rotatoria Gardona (km 9+150) per la successiva uscita da carreggiata nord.
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Lunedì 20 Aprile alle ore 06:00 di Martedì 21 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Pavia) nel tratto compreso tra lo svincolo Bereguardo (km 0+592) e lo svincolo Torre d’Isola (km 4+063), rami di svincolo interclusi compresi.
Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S. 526 direzione Pavia.
− Dalle ore 22:00 di Martedì 21 Aprile alle ore 06:00 di Mercoledì 22 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Pavia) nel tratto compreso tra lo svincolo Torre d’Isola (km 4+063) e lo svincolo PV-Via Riviera (km 8+450), rami di svincolo interclusi compresi.
Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S. 526 direzione Pavia.
− Dalle ore 22:00 di Mercoledì 22 Aprile alle ore 06:00 di Giovedì 23 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo) nel tratto compreso tra lo svincolo Torre d’Isola (km 4+063) e lo svincolo Bereguardo (km 0+592), rami di svincolo interclusi compresi.
Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in viabilità
ordinaria sulla S.S. 526 direzione Abbiategrasso.
− Dalle ore 22:00 di Giovedì 23 Aprile alle ore 06:00 di Venerdì 24 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo) nel tratto compreso tra lo svincolo Massaua (km 6+498) e lo svincolo Torre d’Isola (km 4+063), rami di svincolo interclusi compresi.
Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in viabilità
ordinaria sulla S.P. 130 direzione Bereguardo.
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 21:00 di Mercoledì 22 Aprile alle ore 05:00 di Venerdì 24 Aprile 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il Disinnesto S.S. 35/A54 Casteggio (km 0+000) e lo svincolo Pavia Sud/Centro Commerciale Bennet (km 0+357).
Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (ingresso da Pavia Sud/Commerciale Bennet km 0+357).
− Dalle ore 22:00 di Mercoledì 22 Aprile alle ore 05:00 di Giovedì 23 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) con obbligo di uscita allo svincolo Pavia Nord Via Brambilla/ S.S 617 Cremona-Lodi (km 7+030).
Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo.
− Dalle ore 22:00 di Giovedì 23 Aprile alle ore 05:00 di Venerdì 24 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra lo svincolo Pavia Nord Via Brambilla/ S.S 617 Cremona-Lodi (km 7+030) e il Disinnesto A54/ S.S. 35 Milano-Certosa di Pavia (km 8+384), rami di svincolo interclusi compresi.
Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S. 617 Lodi/Cremona.
Contestualmente verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Casteggio) nella tratta compresa tra il disinnesto S.S.35 provenienza Milano/Certosa (km 8+384) e lo svincolo S.P. 617 Lodi-Cremona (km 7+030). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale dallo svincolo Pavia Nord/Stadio/Via Brambilla (km 7+030).
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