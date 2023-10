Germo67 è un nuovo rapper italiano che si sta affacciando sulla scena urban e non solo nel nostro Paese.

Ha esordito la settimana scorsa con la pubblicazione di “Calamite”, il suo nuovo singolo prodotto da MADFINGERZ, via Virgin Records/Universal Music Italia.

Il brano ha sonorità stilose e affascinanti. “Sto puntando a fare musica Afro perché è il mio genere preferito. Non voglio appropriarmi di culture che non mi appartengono, ma è uno stile che sento mio e di cui sono appassionato” – racconta l’artista. “Calamite è un brano che è fuoriuscito tramite un flusso creativo. La sua ideazione è stata spontanea, ho scritto il testo senza ragionarci troppo. È un pezzo d’amore”.

Il videoclip del singolo rappresenta tutto ciò che piace all’artista e lo vede protagonista mentre dipinge e lavora. Germo67, infatti, ha studiato falegnameria dopo essersi diplomato al liceo artistico vive l’arte a 360°, non limitandosi solamente alla musica, ma spinto da un desiderio di sfogare appieno la sua creatività.

“Sono l’ultimo di sei fratelli, tutti suonavano uno strumento, sono cresciuto con la musica in casa. Ho iniziato in terza media a scrivere assieme ai miei amici Rhove e Kuremino, che compaiono anche nel video. Insieme, abbiamo conosciuto MADFINGERZ, con cui c’è subito stata sintonia. A livello umano è nata una profonda amicizia, a livello professionale lui capisce al volo le mie idee e le traduce in musica. Io e MADFINGERZ facciamo ciò che ci piace, abbiamo un ottimo metodo di lavoro. È un punto di riferimento per me” – prosegue Germo67 sulla collaborazione con il produttore.



