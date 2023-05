Morricone e Sakamoto due giganti delle colonne sonore.

Concerto per l’unica data il 29 maggio alle ore 21 del Maestro Paolo Vivaldi che eseguirà importanti brani dei due immensi compositori che, nonostante provengano da generazioni diverse, sono accomunati dal grandissimo senso di epicità della loro musica.AL Teatro Vascello di Roma Monteverde.

Durante il concerto verranno eseguite le colonne sonore di Morricone e di Sakamoto in fase alternata, mettendo in risalto la peculiarità dei loro temi in riferimento a film e registi con i quali entrambi hanno lavorato, come il grandissimo Bertolucci.

Verranno eseguiti temi come “La califfa” di Morricone, “Il tè nel deserto” di Sakamoto, “Nuovo cinema paradiso” di Morricone, la famosissima suite “dell’Ultimo imperatore” di Sakamoto – con regia di Bertolucci.

Inoltre del Maestro Morricone verranno eseguiti brani come la colonna sonora del film “Novecento”, sempre con la regia di Bertolucci; “Mission”, “C’era una volta in America” e il meraviglioso tema di “Metti una sera a cena”.

Di Sakamoto verrà eseguito anche un brano molto intenso scritto per “Piccolo Buddha”: Sweet Revenge; il concerto si concluderà con lo straordinario tema “Merry Christmas Mr. Lawrence” dal film “Furio”.

All’interno, verranno eseguiti brani e suite composte dal Maestro Vivaldi per famose serie televisive e film Rai, quali Luisa Spagnoli, Adriano Olivetti, Pietro Mennea, Rita Levi-Montalcini.

Il concerto verrà eseguito dalla straordinaria giovane orchestra “Fontane di Roma”, una splendida realtà di bravissimi musicisti che si sta mettendo in risalto nel panorama musicale italiano di alto livello.

Alcuni brani verranno diretti dal loro giovane direttore, il Maestro Luciano Siani, che si alternerà alla direzione con il Maestro Paolo Vivaldi.

Ogni brano verrà accompagnato da proiezione di immagini e verrà introdotto dal Maestro Vivaldi di modo che lo spettatore ne possa cogliere le particolarità.

Ospite speciale della serata sarà il Maestro Alberto Mina, primo violino dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, che eseguirà come solista alcuni brani.

Per prenotare i biglietti inviare una mail a promozioneteatrovascello@gmail.com o

telefonare a 06 5881021, teatro Vascello, Roma Monteverde.

