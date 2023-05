«Utoya», al teatro della Cooperativa dal 23 al 28 maggio

Dal 23 al 28 maggio il Teatro della Cooperativa di Milano, ospita Utoya, scritto da Edoardo Erba, diretto da Serena Sinigaglia e interpretato da Arianna Scommegna e Mattia Fabris.

È il 22 luglio del 2011, in Norvegia. Anders Behring Breivik scatena l’inferno. Otto morti con

un’autobomba a Oslo, un diversivo, e poi Il vero obiettivo: 69 ragazzi laburisti uccisi uno a uno nell’isola di Utøya, il paradiso nordico, sede storica dei campeggi estivi dei giovani socialisti di tutto il mondo.

La narrazione restituita dai media fu distorta, faziosa e arbitraria: una delle tante tragedie causate da “pazzi” armati, come quelle che succedono spesso negli USA. Niente di più sbagliato.

La strage fu pianificata per anni, con lucidità e coscienziosità al limite maniacale, e non fu contro un obiettivo a caso, ma contro il cuore delle giovani “promesse” del socialismo europeo: una strage politica.

Quindi sul palco, i due attori si trovano là, in Norvegia, in quel terribile 22 luglio del 2011 ed interpretano tre coppie coinvolte in modo diverso in quello che stava accadendo.

«Utoya» è il tentativo di fare memoria e denuncia senza fare teatro civile, è a pieno titolo una tragedia contemporanea, perché quanto narrato è accaduto davvero.

Infoline e biglietteria info@teatrodellacooperativa.it – www.teatrodellacooperativa.it

martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 20:00 giovedì ore 19:30

domenica ore 17:00 venerdì 26 maggio RIPOSO

Da 10 a 18 Euro.

Scopri altre novità di teatro a Milano e dintorni su Dietro la Notizia.