Toi Pa, canto popolare bielorusso

Per la regia di Giulio Favotto, è uscito il video per Toi Pa, il nuovo singolo dei Mombao, il duo di stanza a Milano formato da Damon Arabsolgar (Pashmak) e Anselmo Luisi (Le Luci della Centrale Elettrica, ha collaborato con Selton, Giovanni Falzone, Virtuosi del Carso).



Toi Pa è un canto popolare bielorusso che i Mombao hanno imparato (e poi reinterpretato) ad un laboratorio del Teatro Valdoca, da Lucia Palladino e Elena Griggio.

“Questo brano è per noi un mantra che possono cantare tutt*, che prova a parlare all’umano che sta dietro ad ogni occhio, ad ogni anima. Abbiamo voluto, con questo video, raccontare la storia di TOI PA, con chi è nata, come è arrivata a noi, come la stiamo portando per il mondo, cosa ci restituisce. Nel bosco abbiamo camminato in silenzio per ore, sotto la guida di Lucia, osservando ed ascoltando il mondo con occhi nuovi, chiedendosi quanto è importante ciò che sta ai margini, come le erbe spontanee che crescono nei prati incolti. Questo video vuole rendere omaggio a queste pratiche, a questa ricerca, a questi riti, grazie alle quali ci siamo messi in viaggio ed in ascolto, provando a non essere individui ma tribù, comunità, che rende un individuo se stesso.”

scopri il brano su spotify https://spoti.fi/3AvtcoP

Biografia:

I Mombao sono un duo formato da Damon Arabsolgar (Pashmak) e Anselmo Luisi (Le Luci della Centrale Elettrica, ha collaborato con Selton, Giovanni Falzone, Virtuosi del Carso).

E’ un progetto coinvolgente e originale, a metà fra una performance e un concerto: i due performer mescolano canzoni inedite in diverse lingue a canti popolari provenienti da diverse culture riarrangiati in chiave rock elettronica.

I Mombao hanno già pubblicato un EP e due singoli, hanno all’attivo quattro residenze artistiche (Ateliersi Bologna, BRACT – Elba del Vicino, Fienile Fluò Bologna, Metaforte Jesolo) e sono stati selezionati per la residenza Milano Mediterranea che si è tenuta in primavera 2021 fra gli spazi del quartiere Giambellino e quelli di BASE Milano, in cui hanno incominciato a sviluppare, insieme a Kokoshka Revival, delle tecnologie di interazione audio-video tramite le camere “Kinect” da usare come visuals interattivi durante le loro performance.

https://www.facebook.com/mombaomusic/

https://www.instagram.com/mombao_mombao/

