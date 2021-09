“# Diesis o Hashtag?” di Renato Caruso

“# Diesis o Hashtag?”: aneddoti sulla musica e sulla scienza

Domenica 26 settembre alle ore 16:00, Renato Caruso presenterà il suo nuovo libro “# Diesis o Hashtag?” (OneReed) alla fiera dell’editoria indipendente di Cinisello Balsamo (Milano), Una Ghirlanda di Libri, nella Sala Azzurra – Villa Casati Stampa di Soncino (Piazza Soncino, 3 – ingresso libero su prenotazione).

Con la prefazione di Giovanni Caprara,“# Diesis o Hashtag?” avvicina, tra aneddoti sulla musica e sulla scienza, il lettore a queste due discipline che hanno più punti in comune di quanto si potrebbe pensare.

Il libro si struttura come un dialogo tra due amici, una fisica teorica e un musicista. Francesca è una giornalista e scrive articoli di fisica, mentre Renato è un chitarrista e gira l’Italia con i suoi concerti. I due si scambiano opinioni e prospettive differenti, accorgendosi però di arrivare sempre a un punto comune.

“# Diesis o Hashtag?”, le parole dell’autore

«Pubblicare questo libro è davvero importante per me, che ho sempre amato l’arte e la cultura. Devo tutto ai miei genitori ed in particolare a mio padre, insegnante di filosofia, che durante le gite in campagna, mi raccontava di Socrate e allo stesso tempo dei Rolling Stones – racconta Renato Caruso – Non c’è cosa più bella che condividere la conoscenza e io nel mio piccolo ho cercato sempre di essere un divulgatore. Nel libro si parlerà di musica e scienza, rispecchiando la mia doppia anima».

“# Diesis o Hashtag?”, un libro per tutti

““# Diesis o Hashtag?”” è un libro per bambini e adulti e per chiunque voglia scoprire aneddoti e curiosità sulla musica e sulla scienza, tra racconti di vita ed esperienze personali.

Il libro è impreziosita da due artwork, realizzati ad hoc per il progetto di Renato, che rispecchiano perfettamente l’anima del testo. L’opera sulla copertina è stata realizzato da Giuseppe Veneziano, mentre quella sulla quarta di copertina è a cura di Lucrezia Ruggeri.

“# Diesis o Hashtag?”, note biografiche dell’autore

Renato Caruso, classe 1982, suona dall’età di 6 anni: chitarra e pianoforte sono i primi strumenti ai quali si avvicina. Il chitarrista e compositore lavora per cinque anni presso l’accademia musicale di Ron, “Una Città Per Cantare”, come docente di chitarra classica, acustica ed elettrica, teoria e solfeggio, informatica musicale e responsabile web.

Renato Caruso nel corso della sua carriera si esibisce con artisti del calibro di Ron, i Dik Dik, Red Ronnie, Alex Britti e Fabio Concato.

Nel 2015 pubblica il suo primo libro “LA MI RE MI” (Europa Edizioni): un breve saggio-discorso sulla musica e il suo intreccio innovativo con le tecnologie informatiche.

