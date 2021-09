JazzMi 2021: si aggiungono nuovi nomi al cartellone

Arriva la sesta edizione del festival jazz di Milano.

Un’edizione speciale che vuole buttare il cuore oltre gli ostacoli della pandemia e che vuole riportare il jazz, nazionale e internazionale, in teatri, luoghi di cultura e socialità di tutta la città.

Dal 21 al 31 ottobre 2021 a Milano e provincia, agli artisti già annunciati si aggiungono:

JOSÉ JAMES – GRANDMASTER FLASH – ROBERTO FONSECA – DJ GRUFF & GAVINO MURGIA – ROBERTO GATTO – PAOLO BOTTI – STEFANO DI BATTISTA – ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ GIOVANI TALENTI – ANIDRIDE SOLFOROSA (DI MARIO TRONCO CON PEPPE SERVILLO) – DARIO NAPOLI – REDI HASA

MARCIN WASILEWSKI & JOE LOVANO – ADA MONTELLANICO JONATHAN COE & ARTCHIPEL ORCHESTRA – THEON CROSS

ANTONELLO SALIS, PAOLO ANGELI E HAMID DRAKE

Sold Out i Concerti di Vinicio Capossela al Blue Note

JazzMi , fra i primi festival musicali di jazz in Italia

Centinaia di artisti coinvolti fra concerti nei grandi teatri e giovani jazz band in ogni spazio cittadino, JazzMi è fra i primi festival musicali di jazz in Italia per pubblico e diffusione in città ed è diventato una certezza e un appuntamento che unisce spettatori di tutte le età.

La larga rete di collaborazioni del festival è ancora a lavoro per costruire un’edizione che garantirà sicurezza e rispetto delle norme in vigore e a fine mese sarà presentato il programma completo e saranno svelate tutte le novità.

Dal 29 settembre il programma completo con tutte le novità.

