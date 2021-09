Whiteshark: “Stavolta no”, il primo singolo di un nuovo progetto

Da domenica 19 settembre sarà disponibile in radio e in digitale “Stavolta no”, il primo brano del nuovo progetto dei Whiteshark, una traccia “flashback” che è una vera e propria presa di coscienza.

Nella loro vita i due ragazzi (Scave e Simoroy, alias Daniele Scavetta e Simone Filipazzi) sono caduti molte volte, ma altrettante volte hanno saputo reagire e rialzarsi e con questo progetto hanno deciso di guardare se stessi nel profondo dell’animo, allo scopo di evitare di ricommettere errori del passato, prendendo consapevolezza di ciò che vogliono ottenere e avendo ben chiaro l’obiettivo.

Whiteshark parlano del brano

“Quante volte mi si è chiusa quella porta

Il destino sarà pronto a ferirmi un’altra volta

Se non mi ucciderà proverò l’ennesima svolta

No che non può andare sempre storta no...”

«Pensiamo che questo sia il brano più adatto per partire e far capire alle persone che ci ascolteranno quello che abbiamo dentro. La frase più significativa di tutto il brano – spiegano i Whiteshark– nella quale a nostro avviso potranno rispecchiarsi molte persone, è contenuta nel bridge: “quante volte mi si è chiusa quella porta, il destino sarà pronto a ferirmi un’altra volta, se non mi ucciderà proverò l’ennesima svolta, no che non può andare sempre storta no…”».

Whiteshark, la biografia

Daniele Scavetta, in arte “Scave”, e Simone Filipazzi, in arte “Simoroy”, insieme formano il gruppo “Whiteshark“. Si conoscono per la prima volta a un contest live di Milano e successivamente si rincontrano in uno studio di registrazione a Muggio (MB) per puro caso. Dopo un po’ di featuring reciproci con i nomi d’arte Scave e Simoroy nel 2018 decidono di formare il gruppo WHITESHARK esordendo con un EP di 4 tracce dal titolo “Quanto Basta” condito da due videoclip: “Muovilo” e “Non fa per me”. Successivamente escono vari altri singoli, tra cui “Accelera” in collaborazione con il noto rapper Vacca. Nel frattempo iniziano a girare per la Lombardia aprendo eventi importanti come il concerto di Shiva al Carroponte davanti a 3000 persone.

https://www.instagram.com/whiteshark_brezis/

https://www.facebook.com/WhiteShark.WsMusic

https://open.spotify.com/artist/79xs7OrAQUipEZ240l5x1o

https://www.youtube.com/channel/UCfe1-RONbcO5mS0f44tipEw

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia