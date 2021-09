“CaroEvan Hansen”, la colonna sonora dell’atteso film

“CaroEvan Hansen”, l’album

Uscirà il 24 settembre via Interscope Records la colonna sonora dell’atteso film “CaroEvan Hansen”, in uscita nei cinema italiani il 2 dicembre.

L’album include nuove registrazioni delle canzoni più amate del musical di Broadway vincitore del Tony Award, qui interpretate dal cast del film.

La musica e i testi sono composte dal team vincitore agli Oscar, ai Grammy e ai Tony Award composto da BenjPasek e Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman).

Il disco arriva anticipato dal singolo di SAM SMITH con SUMMER WALKER, “You Will Be Found”, disponibile sutte le piattaforme digitali qui: https://vir.lnk.to/youwillbefoundDEH

“CaroEvan Hansen”, brani interpretati da superstar della musica

L’album include anche brani interpretati da superstar della musica quali FINNEAS, CARRIE UNDERWOOD, SZA, DAN+SHAY e TORI KELLY.

Nel disco si avrà modo di ascoltare le nuove versioni dei brani celeberrimi “WavingThrough A Window” e “You Will Be Found” appunto, interpretate dal vincitore ai Tony, Grammy ed Emmy, Ben Platt, che riprende qui sul grande schermo il medesimo ruolo che lo ha reso famoso a Broadway.

La colonna sonora include anche due nuove canzoni scritte appositamente per il film da BenjPasek e Justin Paul: “A Little Closer” di Colton Ryan e “The Anonymous Ones”, cantata da Amandla Stenberg, che ha co-scritto il pezzo con Pasek e Paul.

“CaroEvan Hansen”, il film

Riguardo al film, Ben Platt ha commentato: “E’ stato speciale rivisitare queste canzoni piene di significato e che hanno costituito una parte importante nella mia vita negli ultimi anni. Sono felicissimo all’idea che possiate ascoltare le nuove versioni realizzate dal cast e i due nuovi brani! Tutti fan del musical originale di Broadway saranno entusiasti di sentire le loro canzoni preferite in questa colonna sonora”.

“CaroEvan Hansen”, Tracklisting

TRACKLISTING

1. Waving Through A Window – Ben Platt & Dear Evan Hansen Choir

2. For Forever – Ben Platt

3. Sincerely Me – Colton Ryan, Ben Platt & Nik Dodani

4. Requiem – Kaitlyn Dever, Danny Pino & Amy Adams

5. If I Could Tell Her – Ben Platt & Kaitlyn Dever

6. The Anonymous Ones – Amandla Stenberg

7. You Will Be Found – Ben Platt, Amandla Stenberg, Liz Kate, DeMarius Copes, Isaac Powell, Hadiya Eshe& Dear Evan Hansen Choir

8. Only Us – Kaitlyn Dever& Ben Platt

9. Words Fail – Ben Platt

10. So Big / So Small – Julianne Moore

11. A Little Closer – Colton Ryan

12. You Will Be Found – Sam Smith feat. Summer Walker

13. The Anonymous Ones – SZA

14. Only Us – Carrie Underwood & Dan + Shay

15. A Little Closer – FINNEAS

16. Waving Through A Window – Tori Kelly

