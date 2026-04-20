Zona a vigilanza rafforzata per il Salone del Mobile 2026

La Prefettura di Milano, in linea con quanto definito nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi il 15 aprile, ha istituito in occasione del Salone del Mobile 2026 una zona a vigilanza rafforzata nei pressi del polo espositivo di Fiera Milano Rho che ospita l’evento.

Il provvedimento firmato dal prefetto Claudio Sgaraglia dispone dal 21 al 26 aprile 2026, nelle zone coinvolte sul territorio di Rho, l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, che tengano comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscano la libera e piena fruibilità delle aree e determinino una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Tali soggetti verranno allontanati e la violazione dell’ordine di allontanamento è soggetta a sanzione.

Il Salone del Mobile è uno degli eventi fieristici di maggiore rilevanza a livello internazionale nel settore del design e dell’arredamento, nonché punto di riferimento globale per le ultime novità in tema di prodotti, materiali e soluzioni abitative, con la partecipazione prevista di oltre 1.300 espositori e un’affluenza complessiva stimata di 300.000 presenze, comprendenti operatori professionali, stampa specializzata e pubblico. L’appuntamento fieristico rappresenta il fulcro del Salone del Mobile di Milano, che coinvolge l’intera città con installazioni e appuntamenti creativi.

Così precisa la Prefettura: “L’elevato numero di visitatori e il rilievo internazionale dell’evento, che il 25 e 26 aprile sarà aperto non solo agli operatori del settore ma anche al pubblico generico, rendono necessaria, oltre alla predisposizione di adeguate e ordinarie misure di ordine e sicurezza pubblica, una più incisiva attività di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, finalizzata in particolare a contrastare la commissione di reati predatori (furti su auto e con destrezza, borseggi, danneggiamenti etc.), nonché i fenomeni di accattonaggio e di richieste moleste di denaro da parte di finti enti assistenziali che vengano messi in atto nelle zone attigue e limitrofe, prossime al quartiere fieristico”.

L’esperienza maturata nel corso di altre importanti manifestazioni ha spinto a vigilare in particolare sull’area che circonda il quartiere fieristico, sull’area di accesso alla stazione ferroviaria e metropolitana Rho-Fiera e sulla zona urbana più prossima al quartiere fieristico, dove è stata più volte segnalata la presenza di persone dedite a comportamenti illegali tali da compromettere la libertà dei frequentatori delle manifestazioni e, più in generale, dei cittadini.

Si punta a prevenire truffe, furti con destrezza, borseggi e accattonaggio molesto ai danni dei visitatori, nonché furti di oggetti di valore all’interno dei padiglioni espositivi durante la manifestazione e danneggiamenti alle strutture e ai materiali esposti e ai punti di ristoro siti nel polo espositivo, infine furti nei parcheggi che servono l’area. Una attenzione particolare verrà data a espositori e visitatori di Paesi coinvolti nei principali teatri di crisi geopolitica oggi in atto a livello internazionale.

Quanto messo in campo in altre occasioni ha permesso di raggiungere considerevoli risultati in termini di sicurezza, pertanto si ripropone la zona a vigilanza rafforzata per garantire un controllo capillare del territorio in una ottica di prevenzione della commissione dei reati.

Queste le aree interessate nel territorio di Rho



quartiere fieristico Zona A: Viale degli Alberghi, Viale Porta Est, Viale Porta Ovest, Viale delle Ferrovie, Via Lombardia Sud.

quartiere fieristico Zona B: Piazza Costellazione, Via Achille Grandi.

quartiere fieristico Zona C: Via Risorgimento, Via Venanzio Buzzi, Via Giuseppe Di Vittorio, Via Ezio Vanoni, Via Eugenio Curiel, Via Fratelli Vigorelli, Via Fratelli Cervi

“La zona a vigilanza rafforzata viene abitualmente istituita durante importanti eventi espositivi di Fiera Milano, così come è avvenuto nel caso dei recenti Giochi Olimpici Invernali – dichiara il Sindaco Andrea Orlandi – Ringrazio la Prefettura per il coinvolgimento del nostro territorio e tutte le forze dell’ordine, la Polizia Locale e la protezione civile che saranno impegnate a tutelare espositori e visitatori di un importante evento internazionale che attira pubblico e grande attenzione”.

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