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Teatro Arcimboldi: La Bella Addormentata, il 25 e 26 aprile 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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AUB_LaBellaAddormentata
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Ritorna al TAM Teatro Arcimboldi sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 La Bella Addormentata, balletto portato in scena dagli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto di Milano.

AUB_LaBellaAddormentata
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E anche questa volta, il balletto sarà accompagnato dalla musica dal vivo di OFI Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal M° Marco Dallara.

Anche questa volta, guest star internazionali ad arricchire lo spettacolo: accanto agli allievi, danzeranno come protagonisti Michal Krčmář e Yuka Masumoto, primi Ballerini del Teatro  dell’Opera di Helsinki.

www.teatroarcimboldi.it

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