Pierdavide Carone torna con il singolo “Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…)”, in uscita venerdì 17 aprile per Zoo Dischi/ADA Music Italy.

Un brano intimo e profondamente umano, capace di raccontare uno dei momenti più delicati e universali delle relazioni: quello in cui l’amore sembra finito, ma la relazione continua a esistere.

“Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…)” scava nelle pieghe più intime dei rapporti di coppia, quando ci si trova sospesi tra ciò che è stato e ciò che, forse, non è più.

E allora manca il coraggio di porre fine alla relazione e, per comodità o per abitudine, si continua a stare insieme, si resiste, si arriva a mentirsi pur di non affrontare la situazione.

Con la sua penna, capace di leggere l’animo umano, Carone trasforma questa condizione sospesa in musica, dando voce a un sentimento comune ma spesso difficile da raccontare.

Il risultato è un brano che colpisce per sincerità e delicatezza, capace di risuonare profondamente in chiunque abbia vissuto – o stia vivendo – quella sottile linea tra il restare e il lasciarsi.

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