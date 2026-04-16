Il PREMIO BINDI, uno dei festival più importanti nel panorama della canzone d’autore, nato nel 2005 a Santa Margherita Ligure (Anfiteatro Umberto Bindi – Piazza Martiri della Libertà) in provincia di Genova, e dedicato alla memoria di Umberto Bindi, torna il 9 – 10 – 11 luglio.

NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) è partner della XXII edizione del Premio e, grazie al Bando Art.7 L.93/92 Premio e Concorsi, sosterrà il percorso artistico di uno degli 8 finalisti selezionati dalla commissione “live” durante la finale del 10 luglio, con un contributo di 10 mila euro per realizzare un tour composto da almeno 5 date.

Il bando ufficiale per partecipare tramite apposito form è disponibile fino al 1° maggio sul sito del Premio Bindi (Bando Premio Bindi 2026) ed è rivolto cantautori emergenti, singoli o gruppi musicali, che compongono i propri brani.

L’iscrizione è gratuita.

Un’apposita Commissione interna selezionerà tra gli iscritti coloro che accederanno alla fase finale, che si svolgerà il 10 luglio 2026 a Santa Margherita Ligure.

In quell’occasione gli artisti si potranno esibire dal vivo, accompagnati dai propri musicisti, e interpreteranno quattro brani: tre firmati dai finalisti e uno di Umberto Bindi scelto dall’artista in accordo con la Direzione Artistica del Premio.

I finalisti verranno avvisati tramite e-mail certificata entro e non oltre il 10 giugno 2026.

Oltre alla prestigiosa Targa Premio Bindi, vengono assegnate tra i finalisti anche la Targa “Giorgio Calabrese” al miglior autore, la Targa “Armando Corsi” al miglior musicista e la Targa “Beppe Quirici” al miglior arrangiamento.

Durante il Premio Bindi porteranno sul palco la loro musica anche artisti affermati e si terranno incontri, dibattiti, presentazioni di progetti discografici e libri.

Il Premio Bindi è organizzato dall’Associazione Le Muse Novae e la direzione artistica è affidata a ZIBBA. È sostenuto dal contributo del Comune di Santa Margherita Ligure e dalla Regione Liguria.

www.premiobindi.com

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