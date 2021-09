Focus: «Ultima frontiera – Il giorno della Scienza», torna la maratona

Ilaria Arosio e Luigi Bignami sono i volti di «Ultima frontiera – Il giorno della Scienza» – in onda sabato 25 settembre, dalle ore 13.30 a mezzanotte, non-stop, su Focus – la maratona che alterna documentari in prima visione assoluta a produzioni originali, con notizie e approfondimenti dedicati alla Scienza.

Focus: «Ultima frontiera», il fiore all’occhiello

Il fiore all’occhiello del canale dedicato alla divulgazione diretto da Marco Costa, questo mese offre un appassionante viaggio nel sapere, in grado di soddisfare tutti gli interessi degli appassionati di questi temi: astrofisica e storia delle esplorazioni spaziali, ingegneria, storia della fisica e fisica quantistica, tecnologia, paleontologia, archeologia, papirologia.

In particolare, dalle ore 21.15, tre i prodotti esclusivi:

21.15: La Rivoluzione Elettrica – Un’avventura tra Scienza e Tecnica, per raccontare la storia dell’elettricità: dalle prime osservazioni dei filosofi greci alle grandi scoperte del XVIII e XIX secolo, fino alla produzione e diffusione di massa dell’elettricità nella prima metà del XX secolo, per arrivare alle applicazioni futuribili attualmente allo studio.

22.45: Altri Mondi – Un’avventura tra Spazio e Tempo, concentra l’attenzione su astronomia e astrofisica, per dare conto dell’origine del sistema solare, tra scoperte sensazionali e i molti misteri che ancora permangono.

23. 35: Il Vangelo più antico del Mondo, tra archeologia e papirologia, per parlare del più antico Vangelo esistente, approfondendo su dove sia stato trovato e come venga conservato e studiato.

Altri servizi del magazine porteranno i telespettatori di Focus a conoscere:

• l’Osservatorio Astronomico di Merate (autorità mondiale nello studio dei raggi X provenienti dallo spazio);

• alcuni, dei tanti segreti di Marte;

• la Stazione radioastronomica di Medicina (in provincia di Bologna) e il Radiotelescopio Fast (Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope, in Cina, il più grande e sensibile al mondo);

• il fenomeno dell’Entanglement (groviglio, intreccio, termine introdotto da Schrödinger in una recensione dell’articolo che nel 1935 rivelò a livello teorico il fatto);

• i fossili del periodo Cambriano (il più antico dei sei in cui è stata suddivisa l’era Paleozoica);

• l’importanza per l’economia canadese del The Samuel De Champlain Bridge;

• come sia stata progettata e costruita la Statua della Libertà.

