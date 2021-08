Dopo il grande successo per “Cavalleria Rusticana”, il primo dei tre appuntamenti in onda in prima serata su Rai 3 “La Grande Opera all’Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella“”, domani sera, martedì 3 agosto, andrà in onda “Pagliacci” (registrata venerdì 25 giugno, nel giorno della sua prima all’Arena di Verona)!

“La Grande Opera all’Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella”

è un ciclo di tre speciali appuntamenti per portare idealmente il pubblico televisivo dentro l’Arena di Verona a vivere con passione la grande Opera.

Il terzo e ultimo appuntamento, martedì 10 agosto, sarà all’“Aida” (registrata sabato 26 giugno), proprio nel giorno dell’anniversario del suo debutto in Arena, il 10 agosto del 1913.

Pippo Baudo e Antonio Di Bella”, stando insieme al pubblico all’interno dell’Arena di Verona, raccontano le Opere, i loro retroscena e anche le curiosità sul prestigioso Anfiteatro che le ospita e che, con forza sempre maggiore, va ad affermarsi nel ruolo di “più grande teatro d’Opera a cielo aperto del mondo”.

Questo progetto televisivo, mai realizzato prima, nasce da un’idea di Gianmarco Mazzi per Arena di Verona S.r.l., su impulso del Presidente della Fondazione Arena di Verona e Sindaco di Verona, Federico Sboarina.