On line dal 30/07/2021 il nuovo singolo di Vincenzo Rossi, “Prova a chiudere gli occhi”

L’inconfondibile stile di Viross, questo il suo nome d’arte, in bilico tra il pop e l’indie, si basa su autoproduzioni immediate all’ascolto. I suoi testi racchiudono sempre una vena di malinconia, su linee melodiche piacevoli e con interessanti armonie.

Come spiega lui stesso:

“Prova a chiudere gli occhi” l’ho scritta molto tempo fa a seguito della perdita di una persona cara che, anche se non era a stretto contatto con me, ha fatto sentire la sua mancanza. In quei momenti , quando non riesci a dare delle spiegazioni plausibili alla vita ed ai suoi meccanismi, cerchi di ovviare con altro , di distogliere l’attenzione ma ti accorgi che non è sufficiente chiudere gli occhi e far finta di niente . Oggi ovviamente sono un pò cambiato, le canzoni però sono come le fotografie: fermano il tempo”

Vincenzo è un autore adulto, con tanti sogni nel cassetto ancora da realizzare e scrive canzoni per un istinto naturale, traendo spunto da fatti di quotidianità o da una frase, o ancora da un articolo di giornale … Insomma, tutto è ispirazione per lui.

Il sogno più grande di Vincenzo sarebbe quello di scrivere per altri interpreti, magari anche di un certo spessore: “vorrei tirare fuori dal cassetto, togliere la polvere a canzoni che non sono mai riuscito a pubblicare … Cercare collaborazioni con qualcuno che sappia cantare, arrangiare, stare su un palco meglio di me. Si, lo so che non ci vuole molto, ma penso che riconoscere i propri limiti sia segno di maturità e sia anche….doveroso. Si lo so, ho bi-sogno di un sogno, forse un altro di più!”