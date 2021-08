Pacifico: prosegue il tour “Un anno che pare sognato”

Prosegue il tour “Un anno che pare sognato” del cantautore e autore Pacifico.

Accompagnato sul palco da Antonio Loffreddi (viola), Pacifico presenta in una versione acustica un best of dei brani del suo repertorio e “Gli Anni Davanti”, la canzone originale contenuta dalla colonna sonora del film di Michela Andreozzi “Genitori Vs. Influencer”.

Giovedì 5 agosto Pacifico si esibirà a Lido di Camaiore (LU) presso il Cubo Live (Versilia Lido, Viale Sergio Bernardini 335/337). L’evento inizierà alle ore 21.00, ingresso libero (prenotazione obbligatoria su https://www.cubounipol.it/it/eventi/cubo-live-camaiore-pacifico).

Il concerto sarà trasmesso anche in streaming sul sito e sui canali social di Cubo.

www.pacificomilano.com –

www.twitter.com/PacificoGino –

www.facebook.com/pacificomilano