È arrivata la colonna sonora dell’estate che stavate aspettando

Da oggi, venerdì 2 luglio, è disponibile “Que Calor” (https://ampl.ink/KN2Gy), il nuovo singolo di una delle web personalities più apprezzate d’Italia con oltre 5 milioni di followers Maryna, che ci farà scatenare a ritmo Latino!

Nel singolo, prodotto da Riccardo Sciré e scritto dalla stessa Maryna insieme a Adel Al Kassem, il sound tipico della cumbia unito al timbro inconfondibile della giovane artista dà vita a un ritornello accattivante impossibile da dimenticare.

«“Que Calor” è la colonna sonora di un’estate “caliente” – racconta Maryna – Ritmo, passione e divertimento. Il mix perfetto per farvi scatenare dall’alba al tramonto.»

Chi è Maryna:

Cantante, attrice, Youtuber, influencer e tra le top 5 tiktoker di Italia, MAaryna si è fatta scoprire dal grande pubblico per il suo grande talento e la sua strabiliante versatilità unitamente ad una voce meravigliosa.

Appassionata sin da piccola alla musica, al cinema e alla moda. Dopo aver conseguito la laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità con una tesi in Storia del cinema italiano, inizia, quasi per gioco, a pubblicare su Facebook video comici e alcune cover musicali, totalizzando in poco tempo milioni di visualizzazioni.

L’incredibile successo riscosso da questi video spinge Maryna a creare sempre più contenuti, fondendo insieme le sue passioni e creando forme di intrattenimento inedite e originali.

