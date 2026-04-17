Inaugurazione del nuovo edificio del Liceo Russell di Milano

È stato inaugurato mercoledì 15 aprile, il nuovo edificio del Liceo Russell di Milano, realizzato grazie a un investimento di 2.200.000 euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’intervento, dalla Città metropolitana di Milano, rappresenta un concreto passo avanti nella riqualificazione e nell’ampliamento del patrimonio scolastico del territorio. Il nuovo plesso dispone di 4 ampie aule in grado di ospitare circa 120 studenti, servizi igienici, sala docenti e deposito.

Le aule sono dotate di pareti divisorie mobili che consentono un uso flessibile e multifunzionale degli ambienti. Al piano terra è stato realizzato uno spazio centrale multifunzionale destinato non solo a riunioni, ma anche ad attività multiclasse e iniziative didattiche a supporto delle studentesse e degli studenti del liceo.

Nel bilancio triennale 2026-2028 è già previsto il completamento dell’edificio con la realizzazione di un’aula magna al primo piano, capace di accogliere circa 100 persone.

“Con questa inaugurazione consegniamo alla comunità scolastica del Liceo Russell spazi moderni, funzionali e pensati per le esigenze didattiche di oggi e di domani” ha dichiarato il consigliere delegato all’edilizia scolastica della Città metropolitana di Milano, Roberto Maviglia “Il PNRR sta giungendo a termine e il rischio concreto è che le risorse destinate alle scuole tornino a languire come è accaduto per troppi anni. Questo non è accettabile in un Paese che si voglia definire civile. Investire sulle giovani generazioni deve essere al centro di ogni scelta politica, perché la qualità dell’istruzione e degli ambienti in cui i nostri ragazzi studiano è la vera misura del futuro che vogliamo costruire. Non possiamo permetterci di sprecare questa opportunità”.

Il nuovo edificio del Liceo Russell si inserisce nel più ampio programma di interventi di edilizia scolastica della Città metropolitana di Milano finanziati dal PNRR, con l’obiettivo di offrire a studentesse e studenti ambienti sicuri, innovativi e adeguati alle sfide educative contemporanee.

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia